Ayoze-Moleiro, la conexión canaria de un Villarreal letal en Liga

Si el Villarreal está en la pelea por LaLiga en la jornada 14 y en pleno inicio de diciembre es por múltiples factores: la mejoría defensiva, una plantilla extensa y competitiva... y jugadores que están rindiendo a un grandísimo nivel. Uno de ellos es Alberto Moleiro y otro que se ha sumado a la causa no necesita presentación: Ayoze Pérez, vigente Zarra de LaLiga.

De Santa Cruz de Tenerife, con diez años de diferencia y tras la salida de Yeremy Pino, forman una conexión canaria que silenció San Sebastián. Ayoze cedió con el tacón y Moleiro la enganchó en un disparo seco que dejó petrificado a Álex Remiro. Made in Tenerife.

Moleiro, en el Reale Arena. / VILLARREAL CF

Moleiro Súperstar

La dirección deportiva del Villarreal CF no dudó un segundo cuando Álex Baena puso rumbo al Atlético de Madrid. Alberto Moleiro era el elegido. Como el jugador ha reconocido, salir de la isla por primera vez «no fue sencillo y necesité un tiempo para adaptarme».

Más asociativo en Las Palmas, Marcelino ha cambiado su mentalidad y está potenciando sus cualidades. Más directo, más punzante y más goleador. Así lo atestiguan sus seis goles, pichichi del Submarino: «Estoy muy contento por el crecimiento que me estoy notando, la confianza del míster y mis compañeros es vital. En el 2-3 le pegué con todo. El 0-2 me gustó más, pero me quedo con el gol de la victoria», detalló en Anoeta.

Preguntado sobre la posibilidad de pelear el título liguero ante Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, esbozó una sonrisa pícara pero reconoce lo complicado que es mantener el ritmo. «Estamos ahí luchando, es muy bonito pero sabemos de la dificultad de no fallar en ninguna jornada. Estamos jugando a disfrutar», razonó.

La vuelta del mejor Ayoze

Al margen del 0-1, hubo una acción que dejó claro que el mejor Ayoze Pérez está de vuelta. Cogió el balón en su propio campo, hizo un caño y se marchó de dos rivales arrancando el contraataque. Tras unos meses complicados por sus constantes problemas con las lesiones musculares, contra la Real firmó su mejor partido de la temporada: «Muy contento porque ayudo al equipo y a generar ese estado de ánimo que para un delantero es importante, sobre todo las sensaciones cada vez son más positivas y voy cogiendo ritmo».

Nadie entiende qué le pasa el Submarino en Liga (imparable) y en Champions (contra las cuerdas y sin victorias). «Hay cosas que en el fútbol no se pueden explicar. En una por momentos tienes esa pequeña fortuna que un equipo necesita y en otra no tanto. En Liga estamos a un grandísimo nivel y tenemos una buen colchón», comentó Ayoze sobre los perseguidores sin mencionar al top-3 de favoritos a levantar el título. Ayoze-Mole, la sociedad canaria amarilla que impulsa al Villarreal.