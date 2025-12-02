Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Atlético Antoniano-Villarreal

El Submarino no quiere sorpresas y quiere avanzar a la siguiente ronda en un terreno de juego de malas condiciones (21.00 horas)

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

El Villarreal CF se mide al Atlético Antoniano este miércoles (21.00 horas) con el objetivo de pasar a la tercera ronda y evitar cualquier susto en un terreno de juego artificial de malas condiciones. Los de Marcelino están prevenidos tras la eliminación en la misma ronda y ante un rival de la misma categoría el pasado curso.

