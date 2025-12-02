Marcelino carga contra lo que le espera al Villarreal en Copa: "El campo del Antoniano es impropio para el fútbol profesional"

El Villarreal CF afronta este miércoles, 3 de diciembre, la 2ª eliminatoria de la Copa del Rey, a partido único, que le enfrentará al Atlético Antoniano de Lebrija (Sevilla), club que milita en la Segunda Federación, duelo que arrancará a las 21.00 horas y será televisado por Movistar+.

Con vistas a dicho compromiso, el Submarino intentará meterse en los dieciseisavos de final evitar eliminaciones sonrojantes como las sufridas ante el Unionistas de Salamanca (2023/24) y el Pontevedra (2024/25).

Pero el entrenador del conjunto amarillo, Marcelino García Toral, ha confesado este martes que esperan una eliminatoria muy complicada, especialmente por las condiciones y dimensiones del Estadio Municipal de Lebrija, el cual no considera apto para acoger un encuentro de fútbol de élite.

Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa previa al partido de Copa entre el Antoniano y el Villarreal. / Ismael Mateu

Estas son las sentencias de Marcelino sobre el partido de Copa

Aprender de errores pasados

"Estoy un poco expectante ante este partido, porque las dos experiencias previas en Copa del Rey desde que volvimos no son demasiado optimistas, por eso siempre tengo esa duda".

"El partido va a ser complicado, muy difícil, y va a depender de la intensidad propia y la motivación que le pongamos".

Estadio impropio para el fútbol de élite

"El campo es impropio incluso para el fútbol profesional. Dimensiones reducidísimas, césped de hierba sintética pero anticuada, no de última generación, donde los futbolistas corren serio riesgo de lesiones... por lo que la diferencia de categoría se acorta mucho".

Aspira a ganar la Copa

"La Copa es la oportunidad de ganar un título con pocos partidos y es lo que queremos y a lo que aspiramos".

Buena línea

"En el fútbol puedes ganar y perder, jugar bien o mal, pero la dinámica en la que estamos es buena. Estamos muy cerca del líder y eso refleja que estamos haciendo bien las cosas. Pero puede haber un día que no estás acertado, pues esperamos que no sea ante el Antoniano".

Quiere pasar... con permiso del campo

"Nosotros queremos pasar y vamos a ponerlo todo de nuestra parte, pero el partido tiene esos condicionantes del campo tan estrecho, el estado del césped sintético y la motivación del rival, que para ellos jugar un partido ante un rival de Champions les extra motivará".

El peor rival posible

"Es el segundo partido de Copa. Nos ha tocado el peor rival posible que había en el bombo, pero tenemos que ganar. Somos el equipo superior y debemos pasar. Respetando al rival y teniendo claro que el encuentro será muy complicado".

Tener cabeza... les espera una batalla

"Va a ser imposible ganar con brillantez. Tenemos que tener en la cabeza que el partido solo dure 90 minutos y en el que solo nos vale ganar. Tenemos que ganar".

"El rival estará muy motivado, que encuentra gol con facilidad en su estadio y que como local son de los mejores equipos de su grupo. Habrá poca continuidad en el juego, balones largos, rechaces, segunda jugadas... es un escenario muy diferente en el que debemos adaptarnos al estilo de juego que nos van a proponer y hemos de ganar y demostrar la diferencia de categoría".

Ser competitivos y ganar, simplemente eso

"Este partido no entrará en ningún análisis, simplemente queremos ganarlo. Tenemos suficientes argumentos para ganar juegue quien juegue, y sabemos que, por las condiciones del campo, tendremos que reservar a algunos jugadores que podrían sufrir lesiones allí".

"Debemos ser competitivos porque queremos pasar y estar en el próximo sorteo. A la tercera debe ir la vencida y pasar a esa ronda de dieciseisavos que tanto se nos resiste".

Premio al mejor de noviembre

"Es una distinción que viene otorgada por las victorias del equipo. Darle las gracias a quienes lo decidieron, e imposible no hacer extensivo este premio a todo mi cuerpo técnico y a los futbolistas, que son los verdaderos protagonistas de lo que estamos consiguiendo en liga y un impoluto mes de noviembre".