La previa | El Submarino se juega el sueño de la Copa en una encerrona

En medio de una fiesta y de una encerrona, así se va a encontrar el Villarreal CF este miércoles. El conjunto que dirige Marcelino García Toral afronta, en el Municipal de Lebrija (21.00 horas), el encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Atlético Antoniano, en eliminatoria a partido único, un duelo ante un modesto rival de Segunda Federación, que es el 11º del grupo 4 y que tendrá como mayor argumento, además de las ganas, las condiciones reducidas de sus instalaciones, con un césped sintético caduco y que pondrá en riesgo el estado físico de los groguets.

Así lo hizo saber el técnico asturiano, indignado con las condiciones del campo lebrijano, que tildó de «impropio para el fútbol profesional». Un Marcelino que dejó claro que su equipo afrontará el envite con la intención de no verse sorprendido, como ya le ha pasado recientemente a estas alturas de la Copa con rivales que militaban también en categorías inferiores como el Pontevedra o Unionistas de Salamanca, los dos verdugos coperos desde que el míster regresara a la entidad amarilla en esta segunda etapa.

Renato Veiga, durante un entrenamiento. / VILLARREAL CF

Factores no futbolísticos

El duelo tendrá de todo. Frío, un campo con dimensiones muy reducidas para la práctica del fútbol, mucho bombeo de balón, fricciones entre los contrincantes un césped más propio de Liga Laboral que de un encuentro con profesionales y la presión ambiental lógica de un público entregado al ver a un equipo de Champions en su pueblo. Y tampoco faltará la extra motivación del equipo que entrenado Lolo Rosano, cuyos futbolistas disputará cada balón como si la vida fuera con ellos.

Algo que ya vivió en la primera eliminatoria el CD Castellón, al que superaron los sevillanos por 1-0 con una encerrona como la que le espera hoy al Submarino.

En lo deportivo, el equipo amarillo se encuentra en un gran momento de forma en LaLiga, con cinco triunfos consecutivos, aunque tiene el recuerdo reciente de la inesperada derrota que sufrió en la Champions ante el Pafos en Chipre y la goleada 4-0 en Dortmund.

Por fortuna para los intereses del conjunto de la Plana Baixa, la amplia plantilla con la que cuenta Marcelino le permitirá hacer rotaciones y dar descanso a algunos habituales, para dosificar cargas y evitar posibles lesiones de aquellos que tienen más minutos en sus piernas. Eso sí, Marce mantendrá la competitividad del equipo titular que presente.

Posible alineación. / MEDITERRÁNEO

En el capítulo de bajas, tan solo cuenta con las ausencias de los centrales Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados de larga duración desde la pretemporada. Por lo que viajarán todos los disponibles salvo excepciones.

Así, el once que podría plantear ante el Antoniano sería el formado por el meta Arnau Tenas, Pau Navarro y Sergi Cardona en los laterales, con Rafa Marín y Renato Veiga de centrales. En la medular parece fijo Pape Gueye, al tener que cumplir sanción en Liga, junto a Thomas Partey o Dani Parejo, con Ilias Akhomach y Solomon en los extremos y Mikautadze y Oluwaseyi en punta. Los soldados para la encerrona de Lebrija.