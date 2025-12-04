La crónica del Antoniano-Villarreal | Vivos por los penaltis... y gracias: 1-1 (3-5)

La Copa del Rey no es el torneo del Villarreal CF. Una competición que se le atraganta siempre y especialmente en las primeras rondas ante equipos de categorías inferiores. En la nueva etapa de Marcelino García Toral al frente del Submarino, en los ejemplos más recientes, Unionistas de Salamanca y Pontevedra apearon a los groguets. Este miércoles, en Lebrija, solo los penaltis mantuvieron con vida a un Submarino que, como en Chipre, volvió a atascarse ante un rival infinitamente inferior que vendió cara su eliminación.

El Atlético Antoniano, de Segunda RFEF, llevó al Villarreal a la prórroga (0-0), le igualó un 0-1 de Ayoze en la prórroga y solo claudicó en los penaltis. Pasar de ronda, lo único positivo.

El partido tenía todo lo más antipático que un encuentro de fútbol de élite podía tener. Un recinto pequeño, la grada muy encima, pésimas condiciones del césped sintético (de los más antiguos, de los de caucho duro) y un fío impropio de Andalucía. Encima, un rival de Segunda Federación que se dedicó a destruir y perder tiempo, cosa lógica por otra parte.

Con dichos ingredientes tuvo que afrontar el duelo el equipo de Marcelino. Un premio para algunos como Arnau Tenas o Altimira, y un castigo para otros que deben espabilar como Thomas Partey, Nicolas Pele y Manos Solomon, mensajes claros del técnico. Aunque lo más sorprendente fue la no convocatoria de Diego Conde y las suplencias de Mikautadze e Ilias.

Marce también se dejó en casa a Mouriño, Comesaña y Gerard Moreno para preservarles de posibles lesiones, al igual que a Parejo, al que de inició dejó en el banquillo junto a habituales titulares como Luiz Júnior, Foyth, Moleiro, Pedraza, Buchanan, Ayoze...

Con ello, el once que dispuso el asturiano era más que reconocible, con el canterano Hugo López, jugador del filial, de inicio.

Como era de esperar, el Atlético Antoniano salió sobreexcitado y en los cinco primeros minutos cazó a balonazos el área de Tenas.

Un arreón que capeó un Submarino que se adueñó del balón en la medular, con el rival encerrado y con muy pocos espacios. Los groguets se asomaron por medio de Hugo López y Veiga, cuyos remates salieron fuera. El primero tiro a puerta llegó en el 20, por medio de un Oluwaseyi que fue de los más activos junto a Pape Gueye y Pepe.

Hasta el descanso, además de unas manos en el área local que el árbitro no quiso ver, Pepe tuvo la mejor con un tiro cruzado que mandó a córner el meta Árbol y otra de Tani que perdonó. Ambos equipos se fueron al descanso con tablas y sin que Tenas tuviera más que parar un remate fácil.

Segunda parte

Sin cambios y más dinámicos iniciaron los amarillo el segundo tiempo. A las primeras de cambio, tras tiro de Thomas, Solomon tuvo el primer tanto algo escorado, sacando el mano a mano el portero local. Apretaban los de Marcelino, que a balón parado se dieron cuenta de que podían hacer daño, ya que Gueye marcó de cabeza a falta lateral, tanto anulado por fuera de juego a la hora de juego.

El Antoniano siguió, como pudo, intentando torpedear las acometidas de un Submarino que fue encontrando más espacios a medida que su rival iba perdiendo fuelle. Gueye la tuvo clara y Oluwaseyi, en una contra y tras regatearse al portero local, mandaba el remate a palos que sacaba bajo la línea el defensa Revuelta.

Quedaban 20 minutos y Marcelino movió ficha dando entrada a Mikautadze y Ayoze, primero, y luego a Buchanan y Pedraza. Llegando a la recta final con el Antoniano embotellado y ocasiones erradas por el georgiano, el tinerfeño y Oluwaseyi, el más activo. Y se produjo lo que nadie en el seno amarillo quería: a la prórroga.

El desenlace

El tiempo suplementario comenzó con la entrada de Parejo por lesión de Thomas. El madrileño fue clave en los balones parados en una prórroga muy movida. El sobrino de Pedraza, Jose, tuvo el 1-0 con un tiro cerca del poste en una contra en el 99.

Y tres minutos después, en el 102, Ayoze marcaba de cabeza a servicio de córner del propio Parejo, un 0-1 que parecía definitivo, pero no. En el 108, tras un pase suicida al centro de Veiga, Panadero mandaba un trallazo al poste, cuyo rechace mandaba a placer Jesús García de cabeza: 1-1 y vuelta a empezar con solo 12 minutos en los que no se pudo.

El pase a dieciseisavos de final se fraguó en la tanda, con los cinco aciertos por un fallo, con parada de Tenas, de Arreola. El Villarreal sigue vivo de penalti y gracias.