Villarreal: La contracrónica de Lebrija: la improvisación de Arnau Tenas, la reivindicación de Marcelino...

Nueve aciertos y un solo fallo. Arnau Tenas detuvo el único penalti no convertido el miércoles, en el agónico desenlace de la eliminatoria entre el Atlético Antoniano y el Villarreal CF, para dar el pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a los amarillos, espantando los fantasmas del que hubiera sido otro sonoro batacazo.

«No tenía mucha experiencia en tandas de penaltis, la verdad es que no recuerdo la última cuando fue», manifestó a Mediterráneo, minutos después de la medianoche. «Hemos analizado con el entrenador de porteros y tenía más o menos una idea de cómo podía ir», profundizó. «Al final, juntando eso y un poco de intuición, hemos podido parar uno que nos lleva a la siguiente ronda», enfatizó.

Ismael Mateu

Tenas estaba sobre aviso. «Sabíamos a lo que veníamos y lo que teníamos que jugar», dijo sobre las peculiares condiciones del césped artificial. «Nos tenemos que adaptar a todas la situaciones», admitió. «Creo que el equipo ha demostrado que tiene ganas, aunque al final nos la hemos jugado en los penaltis: mis compañeros han estado muy bien y yo he podido parar uno», comentó sobre el suspense.

Un «partido impecable»

«Estamos agradecidos y contentos por pasar una ronda eliminatoria, que no era fácil», reivindicó. «Creo que el equipo ha hecho un partido impecable, ya que hemos estado siempre serios y el rival no ha tenido ocasiones», observó. «No hemos estado afortunados cara al gol, pero en todo momento teníamos las cosas muy claras», manifestó el cancerbero barcelonés.

«No hay nada fácil, cada eliminatoria tiene sus cosas», señaló. «Esta vez nos ha tocado este rival y esta situación; ahora veremos cuál es el próximo», miró más allá. «Lo importante es que hemos pasado y que el equipo está preparado, que aspira a todo», subrayó.

«Estoy listo para poder ayudar en cualquier momento: siempre intento dar lo mejor de mí, ayudar y animar a mis compañeros», destacó sobre su nuevo rol.

Marcelino insiste en su queja

Marcelino García, que en la víspera de visitar el Municipal de Lebrija había hablado de un «campo impropio para el fútbol profesional», mantenía su idea.

«Esto viene muy bien para los clubs, pero creo que hay unas condiciones que el fútbol profesional debe de jugar», dijo, al poco de acabar la tanda de penaltis. «Este nuevo formato de la Copa del Rey es súper atractivo, porque ayuda a los clubs más humildes, de lo cual me alegro tremendamente porque yo también vengo del fútbol humilde», puso en contexto. «Pero creo que deberíamos ser un poco exigentes con las condiciones», matizó.

La cifra

Han tenido que pasar 24 años desde que el Villarreal superara, por penaltis, una tanda de la Copa del Rey, desde que apeara al Levante en 2001.