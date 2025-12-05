En Directo
En directo | Villarreal-Getafe
El Submarino recibe al siempre complicado equipo de José Bordalás con el objetivo de sumar la sexta victoria consecutiva y seguir la estela del Real Madrid y el Barcelona
El Villarreal CF recibe al Getafe en el encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga. Un duelo siempre complicado ante un rival que ha puntuado en sus dos últimas visitas y es séptimo con 20 puntos. No tiene nada que envidiarle el Submarino, que llega lanzado con cinco triunfos seguidos y en plena pelea con los más grandes.
Sigue el minuto a minuto de este partido.
EL ÚLTIMO PRECEDENTE | Quizás no lo recuerdes, o sí. Aquí puedes repasar el empate del pasado año ante el Getafe. Un penalti muy polémico privó al Submarino de sumar los tres puntos. Comesaña marcó para los groguets.
UN POCO DE HISTORIA, 100 AÑOS DEL VILLARREAL EN MEDITERRÁNEO | En este artículo de Mediterráneo de nuestro compañero Ismael Mateu puedes repasar la gran historia del Villarreal desde sus inicios hasta la actualidad.
BUENAS NOCHES | Buenas noches y bienvenidos al minuto a minuto del Villarreal-Getafe. Los amarillos, sin Gerard Moreno, que ha sufrido otra lesión muscular, deberán reponerse y hacer un partido muy completo para superar al Getafe.
Aquí puedes leer las declaraciones de Marcelino en la previa.
