Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

En directo | Villarreal-Getafe

El Submarino recibe al siempre complicado equipo de José Bordalás con el objetivo de sumar la sexta victoria consecutiva y seguir la estela del Real Madrid y el Barcelona

El Villarreal se mide al Getafe en esta jornada 15.

El Villarreal se mide al Getafe en esta jornada 15. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

El Villarreal CF recibe al Getafe en el encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga. Un duelo siempre complicado ante un rival que ha puntuado en sus dos últimas visitas y es séptimo con 20 puntos. No tiene nada que envidiarle el Submarino, que llega lanzado con cinco triunfos seguidos y en plena pelea con los más grandes.

Sigue el minuto a minuto de este partido.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents