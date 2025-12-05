Nuevo frenazo para Gerard Moreno en su mejor momento: Marcelino confirma una pequeña lesión muscular

Sumaba seis partidos consecutivos de titular en Liga. El Villarreal había ganado los últimos cinco y Gerard Moreno había recuperado la sonrisa sobre el césped, marcando cuatro goles muy importantes. Pero más allá de lo estadístico, había devuelto la fluidez ofensiva con un impacto descomunal en la generación de fútbol en la zona de tres cuartos, bajando a recibir y asociándose con sus compañeros.

Gerard Moreno, uno de los grandes jugadores en la historia del Submarino, vuelve a toparse con un problema muscular (por enésima vez), tal y como ha desvelado Marcelino en la rueda de prensa del partido de este sábado ante el Getafe: "Creemos que es una lesión más o menos recurrente pero a la vez es menor", asumió el técnico con resignación al ver que pierde a una de sus piezas clave en ataque.

Gerard Moreno controla un balón en La Cerámica. / GABRIEL UTIEL

Segunda lesión del curso

Titular en el estreno liguero ante el Oviedo, el '7' amarillo notó una molestia en la segunda parte y fue sustituido. Otra vez le tocaba parar y como reconoció el propio futbolista lo pasó muy mal mentalmente e incluso se llegó a plantearse la retirada, pero la ayuda de su entorno y su pasión por el fútbol ganó la partida. Desde el 15 de agosto sin jugar, regresó el 4 de octubre en el empate ante el Betis, jugando 63 minutos. Ahí empezó su espectacular racha, unida a la del equipo. Marcó el 0-1 en Mestalla. Marcó el 1-0 ante el Rayo. Marcó el 0-1 ante el Espanyol y el 1-0 contra el Mallorca. También fue titular, aunque sin marcar, en el triunfo en Anoeta (2-3). En todos los partidos jugó entre 60 y 70 minutos para evitar una posible recaída y cuidar al máximo al jugador. En Champions, salió en la segunda parte ante el Pafos y no jugó ante el Dortmund.

Un nuevo palo para Gerard, que deberá volver a levantarse porque ha demostrado este curso que sigue siendo muy importante para el Villarreal.

Respecto al resto de enfermería, Santiago Mouriño tiene muy difícil llegar y Pau Navarro es el candidato número uno a ocupar su lugar. Además, Thomas Partey arrastra unas molestas del duelo en Copa del Rey.

Marcelino analiza el duelo ante el Getafe

Respecto al duelo de este sábado ante el Getafe, Marcelino arrancó comentando que no hay excusas por el escaso margen respecto al duelo de Copa del Rey. "Sabíamos ambos horarios con antelación, la competición nos exige esto. Luego tenemos partido de Champions el miércoles. Nos tocó este horario, los equipos de Champions normalmente jugamos sábado. Lo aceptamos y a jugar, ya lo sabíamos de hace tiempo. Jugamos una prórroga que no teníamos pensado fuera de casa y llegamos tarde, sea o no sea el tiempo suficiente para recuperarse no sirven excusas, el Getafe jugó jugó un día antes y también jugó prórroga. A afrontar el partido con el ánimo de ganar y sabiendo de la dificultad del Getafe".

La espectacular puntuación en Liga en todo el 2025

Los más de 70 puntos del Submarino en Liga durante este 2025 confirman el crecimiento de un equipo instalado en la zona rica del campeonato y cerca de los dos colosos: "Soy mucho más de presente que de pasado, lo que es evidente es que si durante tanto tiempo sumas tantos puntos es una evidencia del nivel del equipo. A pesar de irse muchos jugadores en el aspecto ofensivo, el equipo sigue siendo muy competitivo".

"El año pasado sumamos 40 puntos en la segunda vuelta, esta llevamos 32 que son muchísimos, aspiramos a sumar tres más. La respuesta del equipo en Copa fue extrordinaria en actitud y de mentalización. Ahora lo mismo hacemos contra el Getafe y en cinco días Champions, donde queremos ganar el primer partido. El dato me parece extraordinario de un significado mayúsculo. No venimos de hace mucho de unos resultados contrarios a estos".

Marcelino y Bordalás. / AGENCIAS

Duelo contra Bordalás... y elogios

"Tenemos que estar satisfechos. Siempre que nos enfrentamos es que estamos trabajando. Bordalás tiene una trayectoria buenísima, la nuestra también lo es, en su momento tuvimos un punto de desencuentro totalmente solucionado y olvidado. A partir de aquí juegan nuestros equipos, los entrenadores no jugamos el uno contra el otro. Intentamos buscar el máximo rendimiento. Bordalás lo está haciendo en las dos etapas, que también puede ser un paralelismo. A partir de aquí 90 minutos. Después de dos empates seguidos aquí ante ellos, buscaremos ganar".

Georges Mikautadze durante el entrenamiento. / VILLARREAL CF

Sobre Mikautadze, pide paciencia

"En cuanto a Mikautadze, siempre me gusta ser prudente y paciente, tenemos que intentar ser pacientes con un jugador que nos parece de muy buena calidad. Ha tenido ese problema en la rodilla y le ha dificultado tener esa continuidad. Yo creo que ahora está muy, muy bien de ánimo, de actitud y seguro que con un rendimiento bueno a medio y largo plazo. No hay ninguna duda sobre este jugador. Tener paciencia y apoyo para lograr lo mejor de él. Nos ha ayudado hasta ahora en momentos decisivos y seguro que nos va a seguir ayudando y cada vez mejor".