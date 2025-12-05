El Villarreal supera su barrera psicológica: a cinco partidos de la final de la Copa del Rey

Superada la barrera psicológica, esa ronda que tanto se le atraganta, el Villarreal CF ya mira al futuro con optimismo. Sigue en la Copa del Rey, a cinco partidos de la final; y en LaLiga, marcha tercero con una abultada ventaja respecto al quinto. Además, no lo tiene todo perdido en la Champions.

Lo del Submarino con esta competición es un verdadero misterio. De pasearse en las primeras rondas, ante equipos de categoría regional o Tercera Federación (balance de 45 goles a favor y uno en contra en sus últimas siete ediciones) a no poder con el Atlético Antoniano, de Segunda Federación, más que en los penaltis.

Ahí está el precedente del Pontevedra de hace un año; o la agonía de imponerse a equipos también de tres categorías por debajo, como el Guijuelo en 2022 o el Zamora en 2023 ambos por 1-2, en la prórroga).

Pragmatismo

Después del mal cuerpo del miércoles, se impone la visión más resultadista: se trata de ir pasando rondas, con el menor coste en lesiones posibles y reduciendo el desgaste. El Villarreal salió airoso en los dos primeros aspectos, aunque no tanto el tercero: entre el desenlace de la tanda de penaltis frente a los sevillanos el inicio del compromiso liguero contra el Getafe de José Bordalás (nada más y nada menos), mañana a las dos de la tarde en el Estadio de la Cerámica, apenas si transcurrirán 62 horas, con el plus del desplazamiento y, sobre todo, los 120 minutos en una superficie tan castigadora como el maltrecho césped artificial de Lebrija.

Aitor Aguirre

Aunque hablar ahora de una hipotética final puede resultar incluso exagerado, después de habérsela jugado al cara o cruz de los penaltis frente a un rival que milita tres categorías por debajo, lo cierto es que una competición como esta es de contrastes: si pasas, lo das todo por bueno; y si no, es un desastre. El Villarreal, como los otros 31 que siguen en liza, parten de cero cada que el balón echa a rodar en una eliminatoria.

No fue un problema de actitud

Ademas, a pesar de las circunstancias derivadas de la apreturas del calendario, el Submarino se la toma muy en serio. Empezando por el propio Marcelino García, a tenor de las alineaciones y convocatorias tanto frente al Antoniano como anteriormente contra el Ciudad de Lucena. El sufrimiento del miércoles no fue por indolencia (como sí había demostrado el año anterior en Pasarón), sino por la falta de acierto cara al gol y menos brillantes de lo habitual.

El próximo martes (9 de diciembre del 2025), el sorteo de los dieciseisavos de final endurecerá (al menos sobre el papel) el avance de los amarillos en el torneo del KO, pero lo positivo es que la final está a solo cinco encuentros (todas las eliminatorias son a partido único, a excepción de las semifinales).

Solo estar en La Cartuja el 25 de abril del año entrante (si no hay cambio de fecha, al coincidir con la Feria de Sevilla y el Gran Premio de MotoGP en Jerez de la Frontera) conduce a la Supercopa de España en Arabia Saudí, en 2027: significa, deportivamente hablando, la posibilidad de pelear por levantar otro trofeo y ahorrarse estas dos rondas coperas que los equipos de Primera División ya llevan a sus espaldas en este curso.

Además, aun teniendo presente su excelente clasificación en LaLiga EA Sports y a depender de sí mismo todavía en la Champions, la Copa del Rey continúa siendo el camino más corto hacia un título.

Lo que aguardaría en enero

Eso sí, si el Villarreal accede a octavos (la próxima criba será dentro de dos semanas), enero se convertirá en un mes infernal, con cuatro o cinco jornadas ligueras (dependiendo de si la visita a Osasuna se adelantara al sábado 31), las dos últimas fechas de la fase de grupos de la Champions League y los octavos de la Copa del Rey (esto es, ocho encuentros en 28 días).

Además, lo haría con dos jugadores recuperándose de percances de larga duración (Willy Kambwala y Logan Costa) y con otros tres en la Copa de África o regresando de la misma (Ilias Akhomach, Nicolas Pepe y Pape Gueye).