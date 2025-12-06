Carlos Maciá, después de su debut en Primera con el Villarreal: "He cumplido un sueño de cuando era pequeño"

El debut de Carlos Maciá con el primer equipo del Villarreal CF en su primera convocatoria fue una de las grandes noticias del triunfo logrado el Getafe. El centrocampista del filial, todavía emocionado tras el partido, reconoció que cumplió “un sueño de cuando era muy pequeño” y que el momento de la llamada del técnico asturiano del Villarreal le sorprendió por completo.

“Estaba sentado en el banquillo, ni estaba calentando, y cuando Marcelino ha dicho mi nombre ha sido un subidón de adrenalina”, relató. Antes del encuentro, incluso avisó a sus padres “por si acaso surgía la oportunidad de que disputara algún minuto”.

Carlos Maciá entró al arranque del segundo tiempo / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ya en el césped, aseguró haberse sentido cómodo. “Me he notado bien. Los primeros balones hay que darlos fácil para coger confianza y eso he hecho”, explicó. Su técnico, contó, le pidió simplemente que jugara como lo hace en el Villarreal B: “Me dijo que fuera intenso en los duelos y que estuviera tranquilo».

Sobre el encuentro, Maciá destacó que el equipo supo manejar el planteamiento del Getafe. “Sabíamos cómo iban a jugar y creo que hemos controlado los tiempos del partido”, señaló. También valoró la presencia de varios canteranos en dinámica de primer equipo: “En el filial estamos rindiendo bien, a pesar de no arrancar con los mejores resultados y ojalá lleguemos muchos más”.

Con los pies en el suelo, celebró el debut pero no perdió de vista su realidad. “Ojalá tener continuidad aquí, pero ahora también estamos en un momento importante con el filial y yo jugaré donde me toque”, aseguró.

Además, analizó la situación del primer equipo, convencido de que la calidad está ahí: “En Champions no están saliendo los resultados, pero ojalá podamos sumar más puntos. Hay nivel, vamos segundos en liga, aunque falta que la suerte acompañe”.