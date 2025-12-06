La crónica | Montse Quesada para un penalti y el Villarreal femenino sonríe en Tenerife (1-2)
Tres puntos de oro sumados por las vila-realenses, tras dos derrotas consecutivas
Tras dos derrotas consecutivas, gran triunfo a domicilio para el Villarreal femenino de Jordi Ferriols. El equipo de la Plana se adelantó por dos veces en el marcador y acabó arrancando los tres puntos del campo del Tenerife B. El 1-2 de Rocío García llegó poco después de la protesta local por un gol anulado a Esther que hubiese significado el 2-1 para las canarias. Pero no, las que cantaron victoria final fueron las vila-realenses, tras errar un penalti las locales en el minuto 79, parado por Montse Quesada.
El equipo ‘groguet’ solo necesito cinco minutos para adelantarse en el marcador. Pase de Lauris a Aixa Salvador y la goleadora castellonense envió el balón a las mallas. La propia Lauris tuvo el 0-2 en sus botas en el minuto 21. Luego llegó el empate de Adriana Méndez justo a la media hora de partido.
Descanso
En la segunda parte las locales apretaron de lo lindo. Nerea tuvo una buena ocasión para marcar (min. 52). Luego llegó el gol anulado a las locales (min. 65) por fuera de juego de Esther, y en el 68 penalti que Rocío García transformó el 1-2 a falta de veinte largos minutos para el final. El empate planeó por la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Salazar erró un penalti para las locales en el minuto 79, parado por Quesada.
El próximo partido para las vila-realenses será el sábado, día 13, contra el Alba CFF en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, a las 16.00 horas.
Ficha técnica:
-1- Tenerife B: Sara Niz; Martorell, Martín, Lidia Sánchez, Moneyba (Marrero, min. 83), Méndez (Gasiencica, min. 83), Esther, Lara (Carolina, min. 70), Pola (Gossé, min. 70), Paula Hernández (Yaretiza, min. 83) y Salazar.
-2- Villarreal: Montse Quesada; Nerea, Moreira, Miguélez (Paulsen, min. 84), Laura, Figols (Macías, min. 71), María, Cienfuego, Lauris, Sara Medina y Aixa Salvador (Rocío, min. 52).
Goles: 0-1. Min. 5: Aixa Salvador. 1-1. Min. 30: Adriana Méndez. 1-2. Min. 70: Rocío (p).
Árbitra: Davinia Dorta Figueroa (Tacoronte).
Campo: Ciudad Deportiva Javier Pérez.
Entrada: 400 espectadores.
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar
- El líder de los neonazis de Castellón cogió la baja pocos días antes de ser detenido
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?
- Las pruebas de las luces de Navidad en Castelló llegan con polémica política