La crónica | Montse Quesada para un penalti y el Villarreal femenino sonríe en Tenerife (1-2)

Tras dos derrotas consecutivas, gran triunfo a domicilio para el Villarreal femenino de Jordi Ferriols. El equipo de la Plana se adelantó por dos veces en el marcador y acabó arrancando los tres puntos del campo del Tenerife B. El 1-2 de Rocío García llegó poco después de la protesta local por un gol anulado a Esther que hubiese significado el 2-1 para las canarias. Pero no, las que cantaron victoria final fueron las vila-realenses, tras errar un penalti las locales en el minuto 79, parado por Montse Quesada.

El equipo ‘groguet’ solo necesito cinco minutos para adelantarse en el marcador. Pase de Lauris a Aixa Salvador y la goleadora castellonense envió el balón a las mallas. La propia Lauris tuvo el 0-2 en sus botas en el minuto 21. Luego llegó el empate de Adriana Méndez justo a la media hora de partido.

Descanso

En la segunda parte las locales apretaron de lo lindo. Nerea tuvo una buena ocasión para marcar (min. 52). Luego llegó el gol anulado a las locales (min. 65) por fuera de juego de Esther, y en el 68 penalti que Rocío García transformó el 1-2 a falta de veinte largos minutos para el final. El empate planeó por la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Salazar erró un penalti para las locales en el minuto 79, parado por Quesada.

El próximo partido para las vila-realenses será el sábado, día 13, contra el Alba CFF en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, a las 16.00 horas.

Ficha técnica:

-1- Tenerife B: Sara Niz; Martorell, Martín, Lidia Sánchez, Moneyba (Marrero, min. 83), Méndez (Gasiencica, min. 83), Esther, Lara (Carolina, min. 70), Pola (Gossé, min. 70), Paula Hernández (Yaretiza, min. 83) y Salazar.

-2- Villarreal: Montse Quesada; Nerea, Moreira, Miguélez (Paulsen, min. 84), Laura, Figols (Macías, min. 71), María, Cienfuego, Lauris, Sara Medina y Aixa Salvador (Rocío, min. 52).

Goles: 0-1. Min. 5: Aixa Salvador. 1-1. Min. 30: Adriana Méndez. 1-2. Min. 70: Rocío (p).

Árbitra: Davinia Dorta Figueroa (Tacoronte).

Campo: Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Entrada: 400 espectadores.