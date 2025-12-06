La crónica del Villarreal: Getafe, esto es fútbol papá (2-0)

«Esto es fútbol papá». Sí, sí, ese lema que acuñó José Bordalás, entrenador del Getafe, y que tanto indigna a gran parte de la España futbolística. Es la bandera del fútbol rocoso, molesto y antipático que practica el conjunto madrileño. El de la pillería y el que enarbola aquello de: «Esto es para listos».

Pues con la misma moneda le ha pagado este sábado el Villarreal CF al Getafe, al que vacunó con 2-0 en un partido que tuvo una primera parte muy fea, provocada por los visitantes, pero que el Submarino supo soportar para terminar con un triunfo muy inteligente.

Buchanan fue el más made in Bordalás del encuentro. Se inventó un golazo antes del descanso, provocó la expulsión de un rival al inicio de la segunda y Mikautadze, de enorme vaselina, se encargó de sentenciar pasada la hora de juego un choque que pudo terminar en goleada en la recta final. Triunfo convincente para seguir en la zona noble de LaLiga, como tercero.

Los futbolistas del Villarreal celebrando el tanto de Mikautadze ante el Getafe. / Gabriel Utiel

Sin duda, se antojaba un partido antipático, de esos en los que el Getafe intenta que no pase nada. Rival incómodo, poco fútbol y muy pocos espacios. Y así fue hasta que se abrió la lata.

Con las bajas de Gerard Moreno, Mouriño y Thomas Partey, junto a los heridos de guerra de Lebrija, Marcelino dio entrada a aquellos que fueron reservados en Copa o que jugaron muy poco.

Regresó Luiz Júnior a la portería, Pau Navarro y Sergi Cardona fueron los laterales y volvió Foyth al eje de la zaga junto a Renato Veiga. La medular fue totalmente nueva con Comesaña y Parejo en la sala de máquinas y Buchanan y Moleiro por las bandas. Y sí, también ataque nuevo: la dupla Ayoze Pérez-Georges Mikautadze.

Mikautadze celebra el gol del 2-0 del triunfo del Villarreal ante el Getafe. / Gabriel Utiel

Entramado azulón

El partido arrancó feo. El Getafe planteó una tela de araña en el centro del campo que atrapó a los centrocampistas del Submarino. Ni Parejo encontraba receptores ni Buchanan ni Moleiro los espacios para generar fútbol ofensivo.

Salvo un par de acciones de Mikautadze que desbarató el meta David Soria y una contra de Borja Mayoral sin hacer intervenir a Luiz Júnior, la primera parte fue un querer y no poder groguet, especialmente por la excelente teatralidad de los madrileños.

La puesta en escena del Getafe fue de Premio Nacional de Teatro: teatro, teatro y más teatro. Djené al suelo, Arambarri al suelo, Nyom al suelo, Soria que si me golpeo yo solo en el poste y al suelo...

Moleiro, en el Villarreal-Getafe. / EFE

Así fue transcurriendo el fútbol papá de Bordalás en un primer acto que desatascó en el descuento Buchanan. Con cinco minutos de prolongación dados por el colegiado, en el 45+5 el canadiense se inventó un jugadón por la derecha, con recorte y cañonazo con la zurda en diagonal que se coló como un misil en el marco de Soria. Como suele decirse: 1-0 y a la caseta.

El desenlace de la obra

El gol de ventaja para los amarillos con el que arrancó la segunda mitad fue clave para el devenir del partido, ya que el Getafe tenía que abrirse y dejar de hacer teatro en busca del empate. Y el karma jugó en su contra, se lo debía.

Buchanan, el más listo de la clase, hizo un Getafe en el minuto 48. Regateó a varios rivales, aguantó tarascadas y antes de que el balón se perdiera por banda lanzó con el pie el balón sobre el cuerpo de Luis Milla, muy astutamente, provocando el servicio a favor y el mosqueo del getafense, que saltó como un loco a por el canadiense, que se dejó insultar por su rival y se dejó empujar por medio banquillo rival. Consecuencia: roja directa para Luis Milla y el Getafe con uno menos. Esto es fútbol papá... también para los de Bordalás.

El mediocentro ilicitano del filial Carlos Maciá debutó con el primer equipo del Villarreal. / Gabriel Utiel

Con una más y el oponente exigido, el Villarreal tuvo más espacios y acosó al ‘Geta’. En el 51 se lesionaba Parejo para dar entrada al mediocentro ilicitano del filial Carlos Maciá, otro producto de la Cantera Grogueta en debutar.

Final feliz

El Submarino apretaba y obtenía su recompensa con un golazo de esos que se trabajan en los entrenamientos. Luiz Júnior cogía un balón tras un centro y mandaba un pase magistral de 70 metros a Mikautadze, que con clase bajaba el esférico y anotaba en vaselina milimétrica a Soria: 2-0 en el minuto 63 y todo listo para sentencia.

Ayoze sonríe a Mikautadze tras el gol del 2-0 del georgiano con el Villarreal ante el Getafe. / Gabriel Utiel

Es más, con la entrada de Nicolas Pepe, Ilias Akhomach, Solomon y Oluwaseyi, los de Marcelino se gustaron. Incluso por fuera de juego fueron anulados dos goles a Mikautadze y Solomon.

El Villarreal supo jugarle a lo suyo al Getafe, ganarle con suficiencia y seguir acechando el liderato. Esto es fútbol papá.