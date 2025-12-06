Marcelino, tras la sexta victoria consecutiva en liga: "Sumar 35 puntos no es nada sencillo"

El Villarreal continúa siendo una apisonadora en liga y sumó la sexta victoria consecutiva ante el Getafe este sábado en el Estadio de la Cerámica. Su técnico, Marcelino García, aparecía con un rostro de alegría en sala de prensa después de un sólido triunfo y haber alcanzado los 35 puntos en el campeonato liguero, con todavía cuatro jornadas para acabar la primera vuelta.

Sexta victoria consecutiva

“Sabíamos que era un partido muy complicado donde teníamos que tener paciencia y mantener el plan de juego. El Getafe te permite muy pocas ocasiones. Encontramos el gol en el mejor momento, el descuento de la primera parte, nos abrió el marcador. Luego que se quedaran con 10 tuvo una transcendencia en el partido y supimos transformar esa superioridad. Muy contento por los jugadores. No es nada sencillo tener 35 puntos a estas alturas de competición.

Poder pelear por ganar la liga

“Las estadísticas dicen que es muy complicado. La segunda vuelta es mucho más difícil que la primera. Nosotros necesitamos hacer muchos kilómetros y eso se va acumulando en las piernas y en la mente. El Madrid y Barcelona ganan con menos. Es imposible mantener este ritmo, eso sí, lo que sumas no te lo quita nadie. Recuerdo que el Sevilla iba líder con más de 40 puntos y al final de temporada quedas donde te toca, porque hay tres equipos a los que hay mucha diferencia. El quedar cuarto tiene mucho mérito porque es ser el campeón de los 17 restantes. Nosotros a ver si lo podemos ser.

El delantero del Villarreal Georges Mikautadze, y el centrocampista del Getafe Juan Antonio Iglesias / Andreu Esteban / EFE

Lesión de Parejo

Parejo nos refirió una molestia en el aductor y luego le pegó un pequeño pinchazo. Nos deja en una situación de emergencia. Esperemos que sea lo menos posible.

Mikautadze se reencontró con el gol

George necesitaba el gol. Los delanteros siempre lo necesitan, pero le intentamos transmitir tranquilidad. Debes tener participación y movilidad. Sabemos que es un futbolista muy preciso, que mete los goles con habilidad y quizás en otros días intentaba utilizar la fuerza. Él lo necesitaba, quizás más que nosotros. Estamos muy contentos de que haya anotado ese golazo que me parece de una ejecución técnica maravillosa.

La expulsión de Luís Milla

No sabría decirte porque ha venido. La sensación es que había sido por un empujón o un insulto porque estaba muy cerca del línea o cuarto árbitro. No sé el motivo.

Debut de Carlos Macià

Es un perfil similar a Rodri, pero yo no los hago debutar. Son ellos con su trabajo. Se dan circunstancias, como la de quedarnos con un centrocampista específico de la primera plantilla, que te obligan a ello. El chico salió y parecía que había jugado más partidos, no que era el primero en LaLiga. Ha jugado hoy producto de su trabajo e inteligencia. Nosotros estamos muy contentos de tener futbolistas así. Ojalá este llegue al nivel de Rodri, aunque es muy difícil, no hay que ponerle ninguna etiqueta.

El mediocentro ilicitano del filial Carlos Maciá debutó con el primer equipo del Villarreal. / Gabriel Utiel

Próximo rival: Copenhague en Champions

Solo pensamos una cosa, ganar. Lo necesitamos, pero más que necesitarlo, estos jugadores lo merecen. Hemos estado muy cerca de ganar y nos ha venido todo en contra. No nos está sonriendo la fortuna ni el acierto. Este grupo ha hecho méritos para ganar y seguro que los volverá a hacer este miércoles seguro.

El rol de Ayoze en el Villarreal

No puedo prometer roles de titularidad a nadie. Llevaba más de cinco meses sin competir, hemos intentado ser lo suficientemente prudentes y pacientes para que no volviera a caer lesionado. Intentamos no cometer riesgos y es lo que seguimos intentando, con él y con Gerard, que sufrió una lesión leve. Ahora tenemos una competitividad muy alta en la zona ofensiva.

El próximo martes sorteo de Copa, el primer deseo un campo profesional

Esperemos que se vea el verde de un campo sintético de nueva generación, que son muy similares a la hierba natural. Me parece que en este equipo y en otros muchos se invierten mucho dinero en jugadores para que se pongan en riesgo en campos que, por ejemplo, el otro día había gente a un metro de la grada. También vemos otros partidos que no se celebraron en este tipo de superficie. El Ebro jugó en La Romareda porque su campo no cumplía las dimensiones. El fútbol profesional requiere unos mínimos y en 2025 hay unas premisas básicas.