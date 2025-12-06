El partido de Champions del Villarreal que vio el nuevo alcalde de Nueva York y que está entre sus recuerdos favoritos
Zohran Kwame publica en su Instagram una imagen de la entrada del Arsenal-Villarreal, los cuartos de final de la edición 2008/09
El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha publicado en sus redes sociales una imagen con sus recuerdos más preciados… y en ella aparece el Villarreal. Entre varias entradas y tickets de eventos deportivos y conciertos, destaca una entrada para ver a los Arctic Monkeys, el mítico grupo británico que ha visitado varias veces el Festival de Benicàssim.
En el ámbito deportivo, Mamdani ha vivido grandes momentos: asistió a un partido de la NBA entre los Knicks y los Grizzlies, y viajó hasta Sudáfrica para ver el Portugal-Brasil del Mundial de 2010, un partido que terminó 0-0 y en el que estuvo presente Nilmar, delantero del Villarreal, como titular.
Y aquí, la entrada del Arsenal-Villarreal
Entre sus recuerdos más destacados también se encuentra la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2009 entre Arsenal y Villarreal, un partido que los “gunners” ganaron 3-0 para avanzar a semifinales. Como buen aficionado, Mamdani guarda con especial cariño ese encuentro.
Además, su pasión por el deporte no se limita al fútbol internacional: es seguidor del Real Oviedo y participó en el “milagro azul” de 2012 que salvó al club de la quiebra, siendo además accionista de la entidad asturiana.
