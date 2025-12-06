La previa: El Villarreal B busca una línea regular contra el Teruel en el Mini Estadi

El Villarreal B está buscando, desde hace varias semanas, una regularidad que le permita tener una línea continuista de buenos resultados para poder instalarse en la zona que le corresponde en la tabla clasificatoria. Hasta la fecha está dando demasiados contrastes, cayendo a la zona de descenso, saliendo y acercándose a la zona de privilegio. Tras ganar al Juventud Torremolinos esta tarde intentará buscar la segunda victoria consecutiva frente al Teruel, en el Mini Estadi (18.15 horas).

Carlos Maciá seguirá liderando el centro del campo del filial amarillo. / Juan Francisco Roca

Precisamente, el conjunto del Bajo Aragón hasta no hace muchas jornadas estaba codeándose con el líder de la categoría, pero lleva cerca de un mes donde los resultados no acaban de serle totalmente favorables. Un equipo turolense en el que hay muchos chavales con pasado amarillo, en la Cantera Grogueta Andrés Rodríguez, Manel Royo, Joseda Menargues, Goyo Medina, Abraham del Moral, David Fondarella o Teddy Shutherland. O jugadores de la provincia como Hugo Redón, Álvaro Martí y Marc Lucena.

Baja importante

Un partido que el filial amarillo afronta con mucha ilusión al volver a jugar en casa. David Albelda, su entrenador, perderá para esta cita tanto a Luis Quintero como al máximo goleador, el delantero madrileño Álex Rubio, que cumplirá su segundo partido sin poder jugar por una lesión en el tobillo.

Eneko Ortiz, lateral zurdo de un Villarreal B que esta tarde recibe al Teruel. / Juan Francisco Roca

El de este domingo será el segundo partido oficial que enfrente a vila-realenses y turolenses. El primero y único data de la temporada 2028/19, en Primera Federación, que se saldó con triunfo del filial por 3-0 con goles de Simón Moreno, Dani Villanueva y Rubén Mesa. En el banquillo se encontraba el veterano Miguel Álvarez.

Posible once del Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko Ortiz; Alessane Diatta, Carlos Maciá; Víctor Moreno, Facundo Viveros, Joselillo Gaitán; y Albert García.