La previa | El Villarreal, a desatar el 'nudo' de Bordalás y acechar al líder

A la chita callando, el Villarreal CF llega a la 15ª jornada de LaLiga incrustado entre los tres candidatos al título. No aparece en las tertulias nacionales y pocos lo tienen en cuenta, pero se ha plantado en la recta final de la primera vuelta por delante del Atlético de Madrid (tiene un partido más) y a solo 4 y 5 puntos del Real Madrid y Barcelona (también con uno más).

En este escenario, el Submarino necesitará paciencia y precisión para desatar el nudo de José Bordalás (14.00 horas, Movistar +) ante un Getafe pegajoso, intenso y muy reconocible, sumamente criticado por jugar al límite del reglamento pero capaz de rendir por encima de sus posibilidades y asentado en la séptima posición con 20 puntos.

Gana como los grandes

Tras superar un susto gordo en los penaltis en Copa del Rey ante el Antoniano y con el agua al cuello en la Champions a cuatro días del trascendental duelo contra el Copenhague, los amarillos vuelven a su competición fetiche este curso, donde puede jugar mejor o peor, pero siempre compite al máximo y saca los partidos adelante como los grandes. En este contexto, buscará la sexta victoria consecutiva en Liga, algo que no logra desde la 2015/16, con Marcelino al mando.

Mikautadze durante un entrenamiento. / VILLARREAL CF

Plan de partido

El Villarreal, como es lógico, llevará la iniciativa ante un Getafe, que como Osasuna o Mallorca, planteará un partido largo y en distintas fases en bloque bajo, aunque hay un matiz: los azulones tienden a presionar en campo contrario para incomodar la salida de balón y traba muchísimo la fluidez del juego rival: es el tercer equipo que más faltas ha Liga realizado esta Liga (212), solo superado por Alavés y Real Sociedad .

Por ello, el Submarino deberá tener movilidad, precisión y mucha paciencia, porque si vas con prisas ante el Geta, acabas topándote con dos semáforos en rojo.

Entre sus mayores peligros destaca Mayoral, clásico nueve de área y pichichi con cuatro tantos, pero la pieza clave es Luis Milla, motor del centro del campo junto al incansabl Arambarri. También brilla el portero David Soria.

Posible once amarillo

La ausencia de Gerard Moreno, titular los últimos seis partidos, obliga a mover ficha en la delantera. Ayoze parece fijo tras su grandísimo partido en San Sebastián y su acompañante podría ser Mikautadze, que necesita volver a recuperar sensaciones. También parece descartada la presencia de Santiago Mouriño y el canterano Pau Navarro será su sustituto, tal y como avanzó el técnico amarillo.

En portería, Luiz Junior se ha afianzado; la zaga podría estar formada por Renato Veiga y Juan Foyth, con la alternativa de Rafa Marín, mientras que el lateral izquierdo apunta a Pedraza. En el centro del campo, la ausencia por sanción de Pape Gueye y las molestias de Thomas abren paso a Parejo y Comesaña. En las bandas, Moleiro es fijo y Pepe disputará el puesto con Buchanan. Arriba, todo apunta a la dupla Ayoze–Mikautadze. Un equipo de garantías para desenredar el nudo azulón.