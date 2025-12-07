El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante el Getafe: Vota al mejor

Luiz Júnior | 7 |

Muy bien en el juego aéreo y en balones muy comprometidos. Y dio una gran asistencia de 70 metros a Mikautadze.

Pau Navarro | 7 |

Mejoró en un partido en el que tuvo personalidad y estuvo muy serio en la marca y en las ayudas. Bien con los pies.

Foyth | 7 |

Líder de la zaga, muy atento a las ayudas a los costados y a las coberturas. Expeditivo y anticipativo. Notable.

Los jugadores del Villarreal felicitan a Buchanan por el 1-0 ante Getafe. / Gabriel Utiel

Renato Veiga | 8 |

De sus partidos más completos. Seguro en el juego aéreo, ganador de duelos y con muy buena salida de balón.

Sergi Cardona | 7 |

Fue de menos a más, con mucha seriedad en lo defensivo, progresando bien por banda y con buenos centros de zurda.

Comesaña | 8 |

Brillante partido en labores oscuras, ya que recuperó ocho balones y ganó infinidad de duelos por arriba y por abajo.

Parejo | 7 |

Jugó con su habitual criterio en el centro del campo, combinando el pase corto y el largo, con acierto. Se fue lesionado.

Ayoze sonríe a Mikautadze tras el gol del 2-0 del georgiano con el Villarreal ante el Getafe. / Gabriel Utiel

Moleiro | 7 |

Tras una primera parte intermitente, el tinerfeño se fue entonando y generó varias acciones de peligro. Aportó en ataque.

Buchanan | 9 |

Gran partido del canadiense, el más inteligente en el campo: marcó un golazo y provocó la roja de Milla.

Ayoze | 7 |

Muy buenos desmarques y se ofreció siempre, siendo opción en ataque. No tuvo opciones de remate pero aportó.

Georges Mikautadze celebra el 2-0 del Villarreal ante el Getafe. / Gabriel Utiel

Mikautadze | 8 |

Muy activo, generando peligro en ambas partes, marcó un golazo de vaselina y le anularon otro. Demostró su nivel.

TAMBIÉN JUGARON

Maciá | 7 |. Buen debut.

Solomon | 7 |. Gol anulado.

Nico Pepe | 7 |. Incisivo.

Akhomach | 6 |. Rápido.

Oluwaseyi | 6 |. Activo.