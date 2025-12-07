El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante el Getafe: Vota al mejor
El Submarino consiguió la sexta victoria consecutiva en liga gracias a los goles de Buchanan y Mikautadze
Luiz Júnior | 7 |
Muy bien en el juego aéreo y en balones muy comprometidos. Y dio una gran asistencia de 70 metros a Mikautadze.
Pau Navarro | 7 |
Mejoró en un partido en el que tuvo personalidad y estuvo muy serio en la marca y en las ayudas. Bien con los pies.
Foyth | 7 |
Líder de la zaga, muy atento a las ayudas a los costados y a las coberturas. Expeditivo y anticipativo. Notable.
Renato Veiga | 8 |
De sus partidos más completos. Seguro en el juego aéreo, ganador de duelos y con muy buena salida de balón.
Sergi Cardona | 7 |
Fue de menos a más, con mucha seriedad en lo defensivo, progresando bien por banda y con buenos centros de zurda.
Comesaña | 8 |
Brillante partido en labores oscuras, ya que recuperó ocho balones y ganó infinidad de duelos por arriba y por abajo.
Parejo | 7 |
Jugó con su habitual criterio en el centro del campo, combinando el pase corto y el largo, con acierto. Se fue lesionado.
Moleiro | 7 |
Tras una primera parte intermitente, el tinerfeño se fue entonando y generó varias acciones de peligro. Aportó en ataque.
Buchanan | 9 |
Gran partido del canadiense, el más inteligente en el campo: marcó un golazo y provocó la roja de Milla.
Ayoze | 7 |
Muy buenos desmarques y se ofreció siempre, siendo opción en ataque. No tuvo opciones de remate pero aportó.
Mikautadze | 8 |
Muy activo, generando peligro en ambas partes, marcó un golazo de vaselina y le anularon otro. Demostró su nivel.
TAMBIÉN JUGARON
Maciá | 7 |. Buen debut.
Solomon | 7 |. Gol anulado.
Nico Pepe | 7 |. Incisivo.
Akhomach | 6 |. Rápido.
Oluwaseyi | 6 |. Activo.
