La crónica: El Villarreal B se diluye y se ve remontado por el Teruel en el Mini Estadi (1-2)

Estuvo caminando sobre un fino alambre el Villarreal B con el 1-0 desde el minuto 47 y mucho tiempo por delante. El Teruel, que posiblemente fue mejor en el segundo tiempo, acabó ganando el partido en el minuto 91 goles de Teddy y Merencio, para darle la vuelta al marcador. Incomprensiblemente como el filial de diluyó con el paso de los minutos hasta que el animoso conjunto turolense de Vicente Parras volteaba el marcador. Nada que objetar porque el partido lo perdió la escuadra de la Plana. No le birlaron nada.

A la primera parte, entre vila-realenses y turolenses, solo le faltó el gol. En líneas generales, fue una muy buena primera parte entre dos equipos que quieren estar arriba en la tabla para dar mucha guerra. Dentro de lo igualado del primer acto, el filial amarillo creó prácticamente todas las acciones de peligro. Los rojillos de turolenses, bien desplegados sobre el verde, lanzaron balones y su juego tuvo menos ligazón.

El Teruel le remontó el partido a un conformista Villarreal B con 1-0 en el marcador. / Toni Losas

La escuadra de David Albelda construía su juego desde unas mejores bases. Le permitió disponer de tres claras ocasiones de gol, todas ellas desbaratadas por Alejandro Palop, hijo del mítico portero valenciano internacional ex del Villarreal (Andrés). En el minuto 8 un pase de Hugo López a Víctor Moreno acabó con un tiro raso y el guante del arquero rechazó a córner.

Tres más tarde, el argentino Facundo Viveros lanzó un potente derechazo desde la frontal del área y el guardameta valenciano del Teruel volvió a rechazar a saque de esquina. Una lástima. La tercera llegada del minuto 34 también fue un trallazo lejano de Albert García que el portero del Teruel con la manopla desvió el cuero a córner. Esas tres llegadas, por ninguna del Teruel, y se llegó al descanso.

Segunda parte

No se había cumplido el segundo minuto de la reanudación y un trallazo de Pablo Pascual, atrás una dejada de Hugo López acabó enviando el balón al fondo de las mallas. Se empezaba a cimentar la victoria del conjunto vila-realense, pero quedaba mucho y ese gol escoció al Teruel que dio un paso al frente. Su primer disparo bien intencionado llegó en el minuto 62, obra de Merencio, alto.

Dani Budesca lucha un balón junto al examarillo Goyo Medina. / Toni Losas

El partido cobró expectación y emoción porque la maquinaria del conjunto turolense empezaba a dar señales de vida. De mucha vida. Y el portero ucraniano Yakiv Kinareykin, debutante en el filial esta temporada, respondía con acierto a los avisos de los de la capital de Teruel. Pues eso, en el minuto 85 el escocés Teddy, de gran derechazo a pase de Manel Royo, envió el cuero al fondo de las mallas. Era el 1-1. Y lo pero estaba por llegar con el 1-2 en el minuto 91 con un trallazo de Merencio entre las muchas piernas en área grogueta.

Ficha técnica:

-1- Villarreal B: Kinareikin; Budesca, Lautaro, Jan Ives, Eneko Ortiz; Alassane, Pablo Pascual (Curro, min. 81); Moreno, Facundo, Hugo López (Gaitán, min. 68); y Albert (Barry, min. 81).

-2- Teruel: Alejandro Palop; Andrés, Abraham, Van Rijn (Joseda, min. 76), Manel Royo; Sergio Moreno (Arguigues, min. 76), Álex Blesa (Redón, min. 89, Albisua, Relu, Goyo Medina (Merencio, min. 60); y Jorge Padilla (Teddy, min. 60).

Goles: 1-0. Min. 46: Pablo Pascual. 1-1. Min. 85: Teddy. 1-2. Min. 91: Merencio.

Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas (Murcia). Amonestó a los locales Alassane y Gaitán; y a los visitantes Sergio Moreno, Manel Royo, Merencio y Álex Blesa.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 700 espectadores.