Marcelino sigue coleccionando éxitos y ya es el entrenador del Villarreal con más victorias en Primera

Marcelino García Toral está desterrando la dicha aquella de que las «segundas partes nunca fueron buenas». El preparador asturiano del Villarreal CF sigue cosechando éxitos y coleccionando registros.

Tras 15 jornadas del presente ejercicio liguero 2025/26, el Submarino está establecido entre los tres primeros de la Primera División española, siendo el único equipo que le mantiene el pulso al Barcelona y al Real Madrid.

Es más, la victoria del Villarreal de este pasado sábado ante el Getafe hace que el técnico Marcelino García Toral sea ya en el entrenador con más victorias en Primera División al frente del equipo de la Plana Baixa, al sumar 93.

Marcelino, entrenador del Submarino, en el Villarreal-Getafe. / Gabriel Utiel

Un total de 192 partidos

Con dicho triunfo, el preparador asturiano supera las 92 victorias que hacían del chileno Manuel Pellegrini el técnico que más partidos de LaLiga había ganado como groguet en Primera División.

Así, el actual entrenador del Submarino, que vive su segunda etapa en el club que preside Fernando Roig, suma 192 partidos dirigidos en el campeonato liguero, que se han resuelto con 93 victorias, 50 empates y 49 derrotas.

Ese balance espectacular supone haber sumado un 48% de victorias, por un 26% de empates y un 26% de derrotas.

El global

En el cómputo global de todas las competiciones, el técnico amarillo suma ya un total de 271 partidos, con 135 victorias, 68 empates y 68 derrotas, lo que supone un 49,63 % de victorias.

A su vez, el triunfo ante el Getafe significó el sexto seguido en la presente liga, lo que hace que sume 11 victorias en las primeras 15 jornadas de esta temporada. Marcelino sigue coleccionando registros en esta etapa en el club.