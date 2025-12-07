El registro histórico que iguala el Villarreal de Marcelino en LaLiga

El Villarreal CF y Marcelino García Toral siguen cosechando récords. El conjunto amarillo atraviesa en estos momentos su mejor racha de la temporada y de la última década en LaLiga, logrando un registro que solo tiene otros tres precedentes en la historia del Submarino en Primera División, uno también obtenido con el propio técnico asturiano en el banquillo y otros dos con el chileno Manuel Luis Pellegrini Ripamonti como máximo responsable técnico.

Al respecto, el conjunto de la Plana Baixa puede presumir de que, tras superar por 2-0 al Getafe en el Estadio de la Cerámica, encadena seis jornadas consecutivas ganando.

Un registro que le consolida entre los tres primeros de la tabla clasificatoria, acechando el liderato, y que hacía una década que no se daba. El último precedente similar fue en el ejercicio 2015/16, también con Marcelino en el banquillo del Submarino.

Los jugadores del Villarreal felicitan a Buchanan por el 1-0 ante Getafe. / Gabriel Utiel

Las victorias

Por aquel entonces, los amarillos encadenaron seis triunfos seguidos en LaLiga, desde la jornada 14ª hasta la 19ª, venciendo en casa al Rayo Vallecano (2-1), Real Madrid (1-0), Valencia (1-0) y Sporting de Gijón (2-0), y a domicilio a Real Sociedad (0-2) y Deportivo de A Coruña (1-2).

Rachas con Pellegrini

Las otras dos grandes rachas fueron con Manuel Pellegrini en el banquillo, con seis victorias seguidas en el ejercicio 2007/08, de la 33ª a la 38ª, y en la 2006/07, encadenando ocho triunfos de la 31ª a la 38ª jornada de Primera División.