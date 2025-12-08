El curioso y rocambolesco sorteo que le espera al Villarreal en dieciseisavos de Copa del Rey

El Villarreal CF conocerá este martes 9 de diciembre, a las 13.00 horas, su suerte en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa SM El Rey, cuya eliminatoria a partido úinico se celebrará los días 16, 17 y 18 de diciembre, es decir, martes, miércoles y jueves próximo en casa del rival de inferior categoría o, en caso de ser dos conjuntos de la misma división, del que su bola salga primero.

Con todo ello, la novedad en este sorteo en el escenario del salón Luis Aragonés de la RFEF, que será ofrecido en directo a través de Teledeporte, Movistar Plus+ y rfef.es, será la entrada ya de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España: Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.

Equipos en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa SM El Rey. / RFEF

El formato

De los 32 equipos que están en el bombo, seis de ellos no le podrán tocar al Submarino: el Ourense CF, que llega como representante de Copa Federación, que será el primer equipo en conocer rival, se medirá a uno de los cuatro mencionados participantes en la Supercopa de España, que tampoco le podrán tocar a los de Marcelino García Toral. Y tampoco podría caerle en suerte Atlético Baleares, único superviviente de Segunda Federación, que recibirá a Barça, Real Madrid, Atlético o Athletic.

Equipos en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa SM El Rey. / RFEF

A su vez, otros dos equipos de los cuatro que están en el bombo Primera Federación, que son Eldense, Talavera, Real Murcia y Guadalajara, tampoco se emparejarían a los groguets, ya que lo harán con los de la Supercopa, mientras que los otros dos de dicha tercera categoría que no se midan a los de la Supercopa sí podrían tocarle al Submarino.

Equipos en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa SM El Rey. / RFEF

A partir de ahí, al Villarreal podría tocarle como visitante cualquiera de los nueve clasificados de Segunda División: Huesca, Sporting de Gijón, Eibar, Cultural Leonesa, Deportivo, Albacete, Racing de Santander, Burgos y Granada.

Y, en caso de que no le tocara ninguno de Primera RFEF, ni de Segunda División, quedaría emparejado en la única eliminatoria que habrá entre dos equipos de Primera División, a excepción de los cuatro de la Supercopa y los tres dos eliminados: Real Oviedo, Girona y Espanyol.