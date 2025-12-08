Informe Champions League: Copenhague, el punto de inflexión para el Villarreal

La hora de ganar ha llegado. El FC Copenhague debe ser el punto de inflexión. El Villarreal CF afrontará este miércoles el encuentro de la 6ª jornada de la Fase Liga de la presente edición de la UEFA Champions League. Con un solo punto logrado en la igualada ante la Juventus en casa (2-2) y cuatro derrotas ante el Tottenham (1-0), Manchester City (0-2), Pafos (1-0) y Borussia Dortmund (4-0), a los de Marcelino García Toral solo les vale victoria ante el conjunto danés en el Estadio de la Cerámica (18.45 horas, Movistar+).

El Submarino debe ganar al actual campeón de Dinamarca y en enero al Ajax de Amsterdam, también en Vila-real, y al Bayer Leverkusen en Alemania para sumar 10 puntos y esperar a ver si las matemáticas le meten entre los 24 primeros de 36 equipos.

Es el rival propicio para enderezar el rumbo, un rival que deportivamente está a años luz de los de la Plana Baixa, con una plantilla de un nivel muy inferior a la del club que preside Fernando Roig.

El Copenhague ganó la Superliga de Dinamarca y la Copa (en la imagen) en el ejercicio 2024/25. / Agencias

El rival

El FC Copenhague es un relativamente club joven dentro del fútbol danés y, por extensión, del panorama europeo. Desde su fundación en 1992, fruto de la fusión de dos históricos de la capital danesa —el Kjobenhavns Boldklub y el Boldklubben 1903—, se ha consolidado como una referencia absoluta del fútbol danés. El proyecto nació en un momento de declive de ambos clubs, y coincidió con la construcción del Parken Stadium, lo que impulsó una estructura moderna y profesional.

Desde su debut, el Copenhague ha dominado la Superliga danesa con 16 títulos ligueros, 10 de la Copa de Dinamarca y una Copa Intertoto en el ejercicio 92/93.

El Copenhague logró su primer triunfo en esta Champions ante el Kairat Almaty. / Agencias

Su presente Champions

En esta Liga de Campeones, el Copenhague suma cuatro puntos. Ganó al Kairat Almany (3-2) en la última jornada, perdió 4-0 ante el Tottenham en Londres, 2-4 en casa contra el Borussia Dortmund y 2-0 ante el Qarabag a domicilio, iniciando con un valioso 2-2 en casa ante el Bayer Leverkusen.

A su vez, en la Superliga danesa tampoco atraviesa por su mejor momento. Justo este pasado domingo los de Jacop Neestrup cayeron (0-2) ante el Sönderjyske, el cual le arrebató la 4ª plaza con 29 puntos. El Copenhague es 5º con 28, a nada menos que 12 unidades del Aarhus, un histórico que está volviendo por sus fueros y es líder con 40, cuatro más que el 2º, el Midtjylland.

Es decir, Neestrup, el joven técnico danés de 37 años, atraviesa su peor momento en esta su cuarta temporada al frente del equipo, ya que tomó las riendas del club en septiembre del 2022, en sustitución de su compatriota Jess Thorup, de quien fue técnico asistente durante tres temporadas. Anteriormente ya había sido asistente del noruego Stale Solbakken, entrenó al primer equipo de Viborg y fue varios años el técnico del conjunto juvenil del Copenhague.

Jacob Neestrup, joven de 37 años, entrenador del Copenhague. / Agencias

Equipo de contrastes

Es un conjunto rocoso, con rasgos característicos del fútbol nórdico, ya que plantea un clásico 4-4-2, fuertes en defensa, con un sólido doble pivote y siempre con algún delantero gigante, en busca del llamado ataque buscando rechace o de bombear balones al área.

Pero entre las novedades que ha introducido Neestrup está la salida de balón desde atrás, especialmente con el brasileño Gabriel Pereira, que brilló en el Gil Vicente de Portugal y por el que abonaron 5 millones de euros en 2024. A su vez, los laterales son ofensivos, con el veloz japonés Suzuki por la derecha y Marcos López, internacional por Perú ex del Feyenoord, un jugador con muy buena zurda. Eso sí, ambos laterales descuidan bastante la espalda y el aspecto defensivo no es su fuerte.

En la medular, para el doble pivote tiene una interesante variedad de futbolistas que aúnan buen pie y presencia física. El joven internacional sub-21 danés William Clem, con su 1.91m, se ha afianzado en el eje central, acompañándole por lo general el histórico internacional danés Lukas Lerager, con pasado en Bélgica, Francia e Italia, mientras que otra leyenda de Dinamarca como el ex del Sevilla Thomas Delaney tendría que ser fijo, pero las lesiones no le han permitido tener continuidad.

Así es la plantilla del FC Copenhague. / Ismael Mateu

Ataque diverso

En la parcela ofensiva, por bandas el jugador más desequilibrante y con mayor nivel técnico es Jordan Larsson, internacional por Suecia, un zurdo con buen uno contra uno que juega por la derecha. Por la izquierda suele jugar Robert Vinícius, jovencísimo de 20 años procedente del Cruzeiro, otro eléctrico extremo. Al igual que Elias Achouri, endiablado atacante que es internacional por Túnez y alterna titularidades y suplencias.

En la delantera alternan atacates con potencia y dinamismo, como el internacional sueco Viktor Claesson, el capitán y referente del equipo, el noruego Elyounoussi, el explosivo Moukoko y ‘9’ de los de toda la vida, tipo tanque, como e islandés Viktor Dadason, de solo 17 años, o un clásico como Andreas Cornelius, lento pero rematador de área, viejo conocido de ligas de nivel como la Premier League, Serie A, Ligue 1 francesa y la Superliga turca. Argumentos tiene, pero este Copenhague dista mucho del de anteriores temporadas.