El fastidio de Nicolas Pepe que es alivio para el Villarreal
El extremo internacional por Costa de Marfil del Submarino ha sufrido un revés inesperado
El extremo marfileño Nicolas Pepe es uno de los fijos para Marcelino García Toral en el Villarreal CF y uno de los mejores jugadores del club de la Plana Baixa de las últimas dos temporadas. Pero el atacante internacional por Costa de Marfil del Submarino ha sufrido un revés inesperado este martes.
El jugador nacido en Francia, en Mantes-la-Joliel, pero de orígenes marfileños, no ha sido incluido en la convocatoria de su selección nacional para la Copa Africana de Naciones, que se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos, por lo que no se perderá los partidos correspondientes con el Submarino. Sin duda, mala noticia para el futbolista y buena para el conjunto amarillo, que no perderá un mes a uno de sus mejores argumentos ofensivos.
La citación
Así lo anunció la Federation Ivoirienne de Football (FIF) -Federación de Fútbol de Costa de Marfil- este martes, tras la elección de los 26 jugadores que convocó Emerse Faé, seleccionador marfileño, quien también dejó fuera de la lista a Simon Adingra (Sunderland de Inglaterra).
En la lista del vigente campeón del campeonato destaca la presencia de Wilfred Zaha, delantero de 33 años que actualmente milita en la MLS, con 10 goles y seis asistencias en esta temporada.
Excampeones
Tanto Pépé como Adingra fueron de la partida en la edición en la que Costa de Marfil ganó el torneo (2023), pero el seleccionador ha decidido prescindir de ellos y contar con varios jugadores más jóvenes, incluidos Yan Diomandé, Amad Diallo y Bazoumana Touré.
En relación al caso del extremo del Villarreal, es un alivio para su entrenador, Marcelino García Toral, que podrá contar con sus servicios durante ese periodo de tiempo.
La convocatoria
