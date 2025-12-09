Marcelino y su análisis previo del Villarreal-Copenhague: "Esta plantilla merece su primera victoria en Champions"

El Villarreal CF necesita sumar la primera victoria de la temporada en la presente edición de la UEFA Champions League. Para ello, el conjunto que dirige Marcelino García Toral debe vencer, sí o sí, este miércoles al Copenhague en el Estadio de la Cerámica, duelo que arrancará a las 18.45 horas. Este martes, el entrenador asturiano del Submarino ha analizado cómo llega su equipo y qué espera de un duelo que no será sencillo.

El preparador amarillo respeta al campeón danés, ha confirmado las bajas por lesión de Gerard Moreno, Dani Parejo, Santiago Mouriño y Thomas Partey, además de la de Juan Foyth por sanción, no se escuda en ellas y destaca la superioridad amarilla: "A nuestro nivel, somos mejor equipo que el Copenhague"

Este es el análisis del técnico amarillo

Jugar como siempre

"Vamos a afrontar el partido como hemos afrontado el resto, con el propósito de competir y de ir a ganar el partido. No vamos a cambiar la forma de encarar dichos encuentros, ya que siempre el objetivo ha sido obtener la victoria".

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, junto al jugador 'groguet' Alfonso Pedraza, durante la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Copenhague. / Gabriel Utiel

Los pequeños detalles

"Cierto es que en esta competición los pequeños detalles no nos han dejado lograr el primer triunfo, pero vamos a ir a por una victoria que se nos resiste, que queremos, que necesitamos y que, sin duda, los jugadores lo merecen".

Compiten bien pese a la pifia de Chipre

"Pienso que estamos compitiendo muy bien en Champions a nivel general, pero cierto es que cometimos una gran pifia en Chipre. Y esa derrota inesperada nos condena a la buena competición que estábamos realizando. Nos hemos medido a rivales muy complicados como el segundo equipo de Alemania, el club con más títulos de Italia, el campeón de la Europa League y el City. Pero lo de Chipre nos condena. Por culpa del partido de Chipre vamos a remolque".

Respeto al Copenhague

"Vamos a respetar al rival, porque estamos viendo que en esta Champions a la mínima te penalizan. Con cualquier error, el rival te sentencia. Intentaremos no cometer ningún error y no tener ningún despiste".

La plantilla merece un triunfo

"Estos jugadores merecen ganar un partido y es lo que queremos. Lograr la primera victoria en Champions".

Son mejores que el Copenhague

"Si tenemos nuestro mejor nivel, somos mejor equipo que el Copenhague, pero eso no quiere decir que vamos a ganar. Para ganar tenemos que hacer las cosas muy bien, competir al 100% de nuestras posibilidades, no cometer errores, no conceder en defensa y, a partir de ahí, desarrollar todo el fútbol ofensivo que tenemos".

¿Necesitados? Igual que siempre

"Nuestro objetivo siempre es ganar, no sé qué diferencia hay entre querer ganar o estar necesitado, vamos a ir a por el triunfo como en todos los partidos"

Rival rocoso

"El Copenhague es un equipo dinámico, con un 4-4-2 bien claro, con transiciones rápidas cuando es capaz de salir a la contra tras presión, con futbolistas de banda incisivos y jugadores por dentro importantes. Si no defendemos bien, tendremos problemas, porque tienen buen pie y criterio colectivo. Es un equipo que juega muy bien".

"Si somos móviles, dinámicos y profundos tendremos menos dificultades para ganar, porque ellos son muy sólidos y solidarios en defensa y saben atacar".

Sin excusa por las bajas de Gerard, Mouriño, Parejo, Thomas y Foyth

"Tenemos una muy buena plantilla y estoy satisfecho del rendimiento y la actitud de los jugadores. Y ante los lesionados tenemos opciones y argumentos. Con los jugadores que tenemos debemos jugar bien y ganar, y no excusarnos en si nos faltan jugadores o no. Hay absoluta confianza con los futbolistas que están disponibles. Y solo les pido que se involucren todos en cuanto a intensidad y actitud para atacar y para defender".

Ilusión en todo el club por el triunfo

"Todos en el club tenemos la ilusión de ganar. Todos es todos: jugadores, cuerpo técnico, resto del club y afición. Debemos disfrutar de la Champions, de estar en ella y ahora queremos disfrutar también de ganar. Hemos de competir porque queremos ganar en Champions. El equipo se lo merece, siento que lo merece y esperamos lograr la primera victoria en Champions".