Pedraza y su pronóstico en Champions en el Villarreal-Copenhague: "Solo vale ganar, no nos queda otra"

En el Villarreal CF se ansía que llegue la primera victoria en la presente edición de la Champions League. Uno de los capitanes del Submarino, Alfonso Pedraza, ha analizado este martes las necesidades de un conjunto cuya plantilla desea ganar de una vez por todas en la máxima competición continental.

El lateral del conjunto de la Plana Baixa espera que los amarillos logren el primer triunfo de esta Champions ante el Copenhague este miércoles en La Cerámica (18.45 horas), en un choque trascendental para las opciones de terminar en el top-24 y pasar a las rondas eliminatorias.

Alfonso Pedraza, durante la rueda de prensa previa al Villarreal-Copenhague. / Gabriel Utiel

Estas son las sensaciones de Pedraza

Brindar el triunfo a la afición

"Sabemos que nos jugamos mucho. Jugamos en casa con nuestra afición. Debemos conseguir los tres primeros puntos y luego confiar y ser positivos".

Seguir la dinámica de LaLiga

"Estamos muy bien y lo venimos demostrando a lo largo de estos meses. Aunque no ha llegado la victoria en Champions, estamos con confianza y en un buen momento. Mañana nos jugamos mucho y vamos a salir al 100% para ganar".

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, junto al jugador 'groguet' Alfonso Pedraza, durante la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Copenhague. / Gabriel Utiel

Solo vale ganar

"Hay que ganar, no nos queda otra. Debemos confiar, el equipo está bien y vamos a demostrarlo".

Ganas de victoria

"El objetivo del Villarreal siempre es ganar. Lo necesitamos y tenemos muchas ganas de obtener el primer triunfo en esta Champions".

La Champions no está siendo justa

"Hemos merecido ganar más de un partido en esta Champions y debemos conseguirlo. Hemos competido bien y realizado méritos para lograr más puntos de los que llevamos".

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, junto al jugador 'groguet' Alfonso Pedraza, durante la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Copenhague. / Gabriel Utiel

No se fía del Copenhague

"En Champions los rivales son fuertes como hemos podido comprobar. El Copenhague en su liga es muy competitivo y en ataque tienen muy buenos jugadores. Debemos competir bien para lograr la victoria".

Dar el máximo para ganar

"Debemos de estar mentalizados y concentrados y dar el 100%. Hemos de tener la ambición de ir a por la victoria desde el minuto porque nosotros somos los necesitados. Todavía confiamos en nuestras posibilidades en esta Champions".