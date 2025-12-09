Cierra la fase de grupos el juvenil del Villarreal frente al Copenhague en el Mini Estadi a partir de las 12.00 horas. Lo hace con los deberes hechos y el billete para disputar los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League. El equipo de 'groguet' acumula cuatro triunfos consecutivos y buscará cerrar este primer tramo del campeonato con otra victoria. El partido lo arbitrará el francés Romain Lissorgue.

Para este encuentro Pepe Reina hará un once y una convocatoria con muchísimos cambios. Con los dieciseisavos de final en el bolsillo en esta competición, por la cabeza del cuerpo técnico y los futbolistas pasa el partido del próximo domingo, día 14, contra el Albacete en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta (12.00 horas). Allí el conjunto amarillo se juega aspirar a lograr plaza para jugar la Copa del Rey juvenil. Casi nada. Manu Portela e Iker Abad, además, son baja por lesión.

Gran trayectoria

Cabe recordar que el Villarreal sólo perdió en la primera jornada frente al Tottenham (5-3) y después encadenó cuatro triunfos consecutivos (Juventus, Manchester City, Pafos y Borussia Dortmund) que le abrió las puertas de los dieciseisavos de final, independientemente de lo que suceda en esta última jornada como local contra el Copenhague.

El conjunto danés que entrena Sune Holmgren es un equipo más peligroso como visitante que en su campo. Como local no ganó ningún encuentro y solo empató frente al Kairat Almaty (2-2), y fuera lleva sumadas dos victorias. La primera ante el Qarabag (0-5) y después ante el Tottenham (2-3).