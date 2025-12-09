El Villarreal ya tiene rival para los dieciseisavos de final de Copa del Rey: el Racing Santander

El Villarreal CF ya conoce su rival en la próxima ronda de la Copa del Rey tras el sorteo de los dieciseisavos de final celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF. El oponente de los de Marcelino García Toral será el Racing de Santander, de Segunda División. Duelo que se disputará en una eliminatoria a partido único los días 16, 17 y 18 de diciembre, es decir, martes, miércoles y jueves próximo, en casa del oponente del Submarino por ser el rival de inferior categoría. Por tanto, los de la Plana Baixa tendrán que visitar el estadio El Sardinero en busca del pase a los octavos de final.

El conjunto cántabro está dirigido por José Alberto López y es en estos momentos el líder de Segunda División, en solitario, con 35 untos en 17 jornadas. El Racing tiene futbolistas del nivel de Íñigo Vicente (Athletic Club), Marco Sangalli (Real Sociedad), el canterano cántabro e internacional absoluto por Ecuador Jeremy Arévalo, el ex del Athletic y Alavés Asier Villalibre o el delantero formado en la Cantera Grogueta y ex del Villarreal B Juan Carlos Arana.

El Villarreal ha quedado emparejado con el Racing de Santander en octavos de final de la Copa del Rey. / Villarreal CF

No podían tocarle

Cabe recordar que de los 32 equipos que están en el bombo, seis de ellos no le podían tocarle al Submarino: el Ourense CF, que llegaba como representante de Copa Federación, que fue el primer equipo en conocer rival y que solo podía medirse a uno de los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que tampoco le podían tocar a los de Marcelino García Toral. Los ourensanos recibirán al Athletic Club finalmente. Y tampoco podría caerle en suerte Atlético Baleares, único superviviente de Segunda Federación, que se medirá al Atlético de Madrid.

El sorteo de los dieciseisavos de final de Copa del Rey, con el Villarreal, se ha celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / RFEF

A su vez, otros dos equipos de los cuatro que estaban en el bombo Primera Federación, que eran Eldense, Talavera, Real Murcia y Guadalajara, tampoco se iba a emparejar a los groguets, ya que lo han hecho con otros dos de la Supercopa, mientras que los otros dos de dicha tercera categoría que no se midan a los de la Supercopa sí podían tocarle al Submarino. Finalmente, el Talavera será el rival del Real Madrid y el Guadalajara, el del Barça.

El Villarreal ha quedado emparejado con el Racing de Santander en octavos de final de la Copa del Rey. / RFEF

Los emparejamientos de dieciseisavos de final

Ourense-Athletic

Atlético Baleares-Atlético Madrid

Talavera-Real Madrid

Guadalajara-Barcelona

Real Murcia-Real Betis

Eldense-Real Sociedad

Burgos-Getafe

Cultural Leonesa-Levante

Eibar-Elche

Deportivo de A Coruña-Real Mallorca

Racing Santander-Villarreal

Sporting Gijón-Valencia

Huesca-Osasuna

Albacete-Celta

Granada-Rayo Vallecano

Alavés-Sevilla