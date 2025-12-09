El Villarreal ya tiene rival para los dieciseisavos de final de Copa del Rey: el Racing Santander
El Submarino acudirá al estadio El Sardinero en una eliminatoria a partido único la próxima semana: martes 16, miércoles 17 o jueves 18 de diciembre
El Villarreal CF ya conoce su rival en la próxima ronda de la Copa del Rey tras el sorteo de los dieciseisavos de final celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF. El oponente de los de Marcelino García Toral será el Racing de Santander, de Segunda División. Duelo que se disputará en una eliminatoria a partido único los días 16, 17 y 18 de diciembre, es decir, martes, miércoles y jueves próximo, en casa del oponente del Submarino por ser el rival de inferior categoría. Por tanto, los de la Plana Baixa tendrán que visitar el estadio El Sardinero en busca del pase a los octavos de final.
El conjunto cántabro está dirigido por José Alberto López y es en estos momentos el líder de Segunda División, en solitario, con 35 untos en 17 jornadas. El Racing tiene futbolistas del nivel de Íñigo Vicente (Athletic Club), Marco Sangalli (Real Sociedad), el canterano cántabro e internacional absoluto por Ecuador Jeremy Arévalo, el ex del Athletic y Alavés Asier Villalibre o el delantero formado en la Cantera Grogueta y ex del Villarreal B Juan Carlos Arana.
No podían tocarle
Cabe recordar que de los 32 equipos que están en el bombo, seis de ellos no le podían tocarle al Submarino: el Ourense CF, que llegaba como representante de Copa Federación, que fue el primer equipo en conocer rival y que solo podía medirse a uno de los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que tampoco le podían tocar a los de Marcelino García Toral. Los ourensanos recibirán al Athletic Club finalmente. Y tampoco podría caerle en suerte Atlético Baleares, único superviviente de Segunda Federación, que se medirá al Atlético de Madrid.
A su vez, otros dos equipos de los cuatro que estaban en el bombo Primera Federación, que eran Eldense, Talavera, Real Murcia y Guadalajara, tampoco se iba a emparejar a los groguets, ya que lo han hecho con otros dos de la Supercopa, mientras que los otros dos de dicha tercera categoría que no se midan a los de la Supercopa sí podían tocarle al Submarino. Finalmente, el Talavera será el rival del Real Madrid y el Guadalajara, el del Barça.
Los emparejamientos de dieciseisavos de final
Ourense-Athletic
Atlético Baleares-Atlético Madrid
Talavera-Real Madrid
Guadalajara-Barcelona
Real Murcia-Real Betis
Eldense-Real Sociedad
Burgos-Getafe
Cultural Leonesa-Levante
Eibar-Elche
Deportivo de A Coruña-Real Mallorca
Racing Santander-Villarreal
Sporting Gijón-Valencia
Huesca-Osasuna
Albacete-Celta
Granada-Rayo Vallecano
Alavés-Sevilla
