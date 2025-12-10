El Villarreal juvenil no para de ganar en la UEFA Youth League: 2-0 al Copenhague

Por todo lo alto. Así pone punto final el juvenil del Villarreal a la fase de grupos de la UEFA Youth League. Triunfo ante el Copenhague, quinto consecutivo, para un equipo de Pepe Reina que sólo perdió en su estreno en el campo del Tottenham (5-3) el resto fueron todo victorias. Esta última llegó con los dieciseisavos de final ya en el bolsillo y con muchos cambios en el once titular.

Con muchas novedades en el once arrancó el partido. Ya clasificados para los dieciseisavos de final, lo importante para el juvenil se centra el domingo para ganar al Albacete y casi asegurar plaza para la Copa del Rey. Con un once novedoso el conjunto danés tuvo más dominio, más balón. Llegó con la etiqueta de más peligroso fuera de casa que en Copenhague.

El joven extremo Adrián Vivó intenta superar a un adversario. / Gabri Utiel

Y así fue transcurriendo el partido, idas y venidas, pero sin remates. El primer tiro intencionado llegó en el minuto 20 a cargo de Moussa Traore que se perdió por encima del larguero de la portería de Buur. Después, Iker Adelantado desperdició dos manos a mano con el portero visitante, en las que el arquero le ganó la partida, cuando parecían goles cantados, en los minutos 23 y 41. Y a la cuarta fue la vencida con el gol de Seydou Llopis de gran tiro parabólica.

Segunda parte

A los segundos 45 minutos les siguieron faltando un par de marchas más al partido. Sin prisas, pero sin pausas. El Copenhague tampoco arriesgó en busca de empatar el partido. Esperó el error de los amarillos. El murciano internacional Hugo López tuvo la más clara en el minuto 67, pero también se la paró el portero danés. Lo mismo sucedió con Moussa Traoré en el minuto 69. Y en el descuento, tras tres paradas de Pau Polo, Gaitán en una contra hizo el 2-0.

Hugo López pelea un esférico entre dos futbolistas del Copenhague, este miércoles. / Gabri Utiel

Ficha técnica:

-2- Villarreal: Pau Polo; Sergio Orzáez (Teo Bou, min. 74), Palomares, Diallo (Petterson, min. 69); Adrián Vivó, Traoré, Álvaro Alcaide, Seydou; Albiol (Unai, min. 46), Dani Reyes (Hugo López, min. 61) e Iker Adelantado (Gaitán, min. 46).

-0- Copenhague: Buur; Norlov (Risnaes, min. 61), Christensen (Sebastian, min. 84), Anakamafio, Lee; Nasnas, Sarapata; West, Moalem (Daramy, min. 71), Odefalk (Fenger, min. 61); Frimpong (Madsen, min. 61).

Goles: 1-0. Min. 42: Seydou Llopis. 2-0. Min. 90+5: Gaitán.

Árbitro: Romain Lissorgue (Francia). Amonestó a los locales Iker Adelantado, Seydou, Unai y Adrián Vivó.

Campo: Mini Estadi

Entrada: 600 espectadores.