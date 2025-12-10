La decepción de Marcelino tras el Villarreal-Copenhague: "Nuestra Champions está siendo nefasta"

Tristeza en su rostro, semblante serio, apenado, impotente... Marcelino García Toral vio anoche como se le esfumaba al Villarreal CF el sueño de la Champions, aquello por lo que tanto lucharon el pasado ejercicio y que en la presente campaña se ha traducido en una decepción detrás de otra.

Tras la debacle en el Estadio de la Cerámica, ante el Copenhague, en una derrota del calibre similar al de Chipre ante el Pafos, el entrenador del Submarino analizó la decepción que supuso quedar apeado de la máxima competición continental tan pronto y sin ganar partido alguno tras seis jornadas.

Estas son las sentencias de Marcelino

Eliminación de Champions

“Me quedo muy decepcionado. Esperábamos que a la sexta fuera la vencida. Es normal que estemos muy decepcionados, sino significaría que me da igual todo. Es un partido muy duro de aceptar, pero es la realidad y con el paso de las horas mejoraremos en nuestro estado de ánimo”

Las claves del partido

“Hemos intentado ganar en todo momento, pero nos tenemos que preguntar porque en nuestro campo nos encajan un gol al minuto dos. Nos tenemos que preguntar porque es la segunda vez que nos meten un gol al arrancar el partido. Tenemos que buscar soluciones. Si quieres ganar en Champions es imposible que encajes tres goles en tu estadio. No hubo ningún ataque, salvo el último que haya habido rechaces. Tenemos que analizar el porqué. La actitud del equipo ha sido encomiable, ha querido ganar en todo momento. Hemos confirmado lo que venimos manifestando en la Champions, muy poca determinación en las áreas. No sé que nos pasa, pero no demostramos la misma solvencia que en liga”.

Demasiado castigo para el Villarreal

“Estamos jugando la Champions porque hicimos una temporada magnífica. Parece que es la repetición de la primera vuelta de la temporada pasada. Tenemos ocasiones claras, pero los porteros rivales resultan determinantes. El equipo lo pone todo, quiere y necesita ganar, pero no somos determinantes en las áreas. Hoy hemos generado muchas ocasiones para ganar".

Moleiro durante el encuentro, con Marcelino atento. / TONI LOSAS

¿Qué valoración hace de la Champions?

"Nefasta. No ganas un partido de seis. Somos bastante mejor equipo que el Pafos, pero nos ganó con un tiro a puerta. En la liga somos otro equipo. En líneas generales, nos ha faltado seguridad. Hemos tenido nula fortuna cuando lo necesitábamos. Y hubieron minutos que no supimos competir, encajas un gol al principio del partido o del segundo tiempo en cinco de los seis partidos. No puedes encajar en esos momentos. Es así, una pena. Estos jugadores no se merecen esto. Nos servirá para aprender".

¿Puede afectar al estado anímico de sus jugadores?

"Este resultado no ha sido diferente a los anteriores. Hasta ahora no nos ha afectado. Perdimos contra el Pafos, pero luego reaccionamos muy bien ganando al Espanyol. Intentaremos seguir en la misma dinámica y ganar al Levante. Desde la humildad, intentar ser nosotros mismo. No hemos encontrado nuestro mejor nivel en todo el partido. Hemos puesto toda la actitud, los jugadores se han pegado una paliza tremenda, pero no hemos sido solventes".

Alfonso Pedraza fue amonestado por agarrar a un contrario / Toni Losas

Quedan cosas en juego en las dos jornadas restantes

"Sí que nos jugamos. Siempre te juegas algo, te juegas el orgullo y exponer el nombre del Villarreal CF por Europa. Tienes que demostrar ambición e ilusión. Intentamos plantear cada partido para ganarlo. Nos jugamos ser nosotros, que es lo más importante".

Charla con sus jugadores

"Hoy hablar poco, al próximo día será un nuevo día. Analizaremos el porqué ha sucedido. A mi me veis esta cara, pero cada uno de los futbolistas tiene la misma cara de tristeza. Tienes la misma frustración que tengo yo, al igual o más de lo que sufren todos. No hemos podido competir como nos hubiera gustado. Eso te frustra, pero hay que levantarse".