Directo: Villarreal-Copenhague

Ganar o ganar, ya no hay vuelta atrás, ni plan B, ni otro resquicio matemático que vencer en los tres partidos que le restan de la liguilla de esta UEFA Champions League 2025/2026.

El Villarreal se juega, ante el Copenhague en el Estadio de la Cerámica a partir de las 18.45 horas, mantener vivas sus escasas opciones de poder seguir adelante en la Liga de Campeones, ya que con tan solo un punto en las cinco primeras jornadas está obligado a ganar los tres partidos que quedan e, incluso, buscar golear en alguno de ellos para neutralizar la amplia diferencia en contra en el golaveraje general.

El equipo de Marcelino García Toral llega a este duelo siendo uno de los mejores equipos de LaLiga EA Sports, con una racha de seis victorias seguidas; pero, en Europa, los resultados no le están acompañando, por lo que se encuentra en una situación límite, en el que cualquier tropiezo le dejará fuera de la competición cara a la siguiente fase.

Los amarillos encaran a este partido mermados en el capítulo de bajas, ya que a las habituales bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala, se suman esta semana las de Diego Conde, Santiago Mouriño, Dani Parejo, Gerard Moreno o Thomas Partey, todos ellos por lesiones o molestias físicas. Además, Juan Foyth está sancionado.

Estas ausencias de peso para el equipo abren la puerta de la titularidad a futbolistas como Pau Navarro, Pape Gueye o Mikautadze.

Sigue el Villarreal-Copenhague a través de el Periódico Mediterráneo.

LA PREVIA. Ismael Mateu, nuestro hombre fuerte del Villarreal, te cuenta todo lo que hay que saber antes de que el balón eche a rodar.