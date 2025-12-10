La previa del Villarreal-Copenhague: ganar o ganar para seguir con vida en la Champions

«Jugar la Champions es por lo que trabajamos y sufrimos tanto la pasada temporada, por lo que debemos disfrutarla». Una frase con la que Marcelino García Toral ha afrontado todos los partidos de la presente edición de la Liga de Campeones. El entrenador del Villarreal CF siempre ha tratado de utilizar el término disfrutar para quitar presión a sus futbolistas en las previas de la máxima competición continental.

Pero el gen del Submarino es ganador, especialmente desde que conquistó la Europa League en 2021. Nadie en el club lo esconde y, además, desde la cúpula el mensaje siempre es de ambición, como demuestra las importantes incorporaciones realizadas y el desembolso económico para reforzar la plantilla el pasado verano.

Tres bajas en el Copenhague Prácticamente tendrá a todos sus futbolistas disponibles el rival del Submarino. El danés Jacob Neestrup, entrenador del Copenhague, tiene las bajas por lesión del lateral derecho mexicano Rodrigo Huescas; y de los centrocampistas daneses Magnus Mattsson y Oliver Hojer. A su vez, el joven internacional sub-19 noruego de origen estadounidense Liam West no está inscrito.

Con un punto y un empate en cinco jornadas, llega la hora de la verdad para el conjunto de la Plana Baixa. Al que solo le vale ganar o ganar esta tarde en el Estadio de la Cerámica, cuando a las 18.45 horas se mida al FC Copenhague.

Todo lo que no sea sumar tres puntos dejaría al combinado groguet sin opciones de pasar de fase y meterse entre los 24 primeros. Y no solo eso, privaría de ganar 2,1 millones de euros (lo que se ingresa por un triunfo) y dejaría muy tocada la imagen de un equipo que en LaLiga sobresale, pero que en la Champions aún no ha dato la talla.

Los posibles onces de Villarreal y Copenhague en el Estadio de la Cerámica. / MEDITERRÁNEO

Mayor potencial

Porque hay un abismo de potencial deportivo (y económico) entre una y otra plantilla. El Copenhague, junto con el Ajax de Amsterdam y el Pafos, es el equipo de menor nivel al que se va a enfrentar el Submarino, y más si cabe jugando en casa, ya que los daneses de Jacub Neestrup bajan muchos enteros cuando se alejan del Parken (fuera de casa han perdido en sus visitas al Tottemham y Qarabag, encajando seis goles y sin anotar).

Pero todo ello es teoría que debe aplicarse sobre el rectángulo de juego esta tarde, porque la Champions no perdona y, ante cualquier síntoma de relajación, te machaca, como sucedió en Chipre.

Las ausencias

Con vistas a dicho compromiso, Marcelino no podrá contar con los cuatro lesionados que tiene en estos momentos: Gerard Moreno, Santiago MouriñoThomas Partey y Dani Parejo, además del sancionado Juan Foyth, tras su expulsión ante el Borussia Dortmund.

Por fortuna para Marcelino, el Submarino dispone de una amplia plantilla de enorme nivel. Por ello, el once que dispondrá esta tarde será enormemente competitivo. El mismo podría estar formado por Luiz Júnior en portería, Pau Navarro será el lateral derecho ante las bajas, Alfonso Pedraza estará en el izquierdo, mientras que los centrales serán Rafa Marín y Renato Veiga.

Los jugadores del Submarino celebran el gol de Renato Veiga contra la Juventus que supuso un valioso empate en los últimos compases. / GABRIEL UTIEL

En la medular, Pape Gueye y Santi Comesaña llevarán la sala de máquinas, con Nicolas Pepe en la banda derecha y Moleiro por la izquierda. Y en la delantera, todo hace indicar que Georges Mikautadze y Ayoze Pérez será la dupla, sin descartar a Tani Oluwaseyi.

Las bajas no son excusa para un Villarreal que por potencial deportivo es claramente superior a un Copenhague que vendrá a encerrarse y esperar el fallo. Ganar o ganar, no vale otro resultado.