¿A qué aspira el Villarreal en lo que queda de Champions?

Eliminado matemáticamente, imposible alcanzar el top 24 después de sumar solo un punto de 18 (además, ha caído a la penúltima posición, solo por delante del Kairat Almaty por el golaveraje general), al Villarreal todavía le quedan dos citas: la del 20 de enero, frente al Ajax en el Estadio de la Cerámica; y ocho días después, contra el Bayer Leverkusen en Alemania.

Los jugadores del Copenhague celebran el 2-3. / TONI LOSAS

Aun con la situación clasificatoria, esto no implica que vayan a ser dos meros trámites para el Submarino. Desde el punto de vista económico, por los algo más de cuatro millones de euros que supondrían las dos victorias. Y, desde la perspectiva meramente futbolística, recuperar también crédito, sobre todo con la Champions, donde los amarillos, entre esta participación y la anterior, suman ya nueve encuentros sin ganar, a uno de su peor registro.

Su último triunfo, y menudo triunfo, fue el 1-0 al Bayern en La Cerámica (6 de abril del 2022), en la ida de los cuartos de final, ronda que superaría al empatar a uno seis días después en Múnich. Luego, el Liverpool le cerró el paso hacia la final (2-0 en Anfield y 2-3 en la vuelta). Son, pues, dos empates y siete derrotas en el acumulado.