Aquello que no viste en el Villarreal-Copenhague de Champions y no te puedes perder

Un total de 17.023 espectadores se dan cita este miércoles en el Estadio de la Cerámica para el penúltimo partido en casa de la presente edición de la UEFA Champions League. Un duelo al que no faltó la masa social grogueta, que acudió al coliseo amarillo pese al poco glamour del rival, el temprano horario en una jornada laboral y las gélidas temperaturas Los dirigentes del Submarino hicieron doblete, en el palco de La Cerámica y también en la Youth League, junto a Marcelino, Parejo, Mikautadze e Ilias. Te contamos todo aquello que si no lo viste, no te lo puedes perder.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, lideró el palco junto al consejero delegado, Roig Negueroles, y el presidente de la FFCV, Salvador Gomar, entre otras autoridades. / Toni Losas

Doblete dirigencial

Intensa y larga jornada para los consejeros y directivos del Villarreal CF en un día, el de ayer, en el que tuvieron que hacer doblete al jugar competición europea tanto el juvenil de Pepe Reina como el primer equipo dirigido por Marcelino García Toral. Precisamente el entrenador del Submarino estuvo en el palco del Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para animar a los jóvenes de la Cantera Grogueta en la UEFA Youth League, con triunfo groguet por 2-0, acompañado por varios de sus futbolistas, como Dani Parejo, Georges Mikautadze e Ilias Akhomach.

Parejo, Mikautadze e Ilias vieron al juvenil en la Youth League junto a Roig, Roig Negueroles y Marcelino. / Toni Losas

No faltaron, al igual que en el duelo de Champions League, el presidente del Submarino, Fernando Roig, el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, y los consejeros y dirigentes Ten, Montaña, Sarrión, Pérez y Malabia. En el duelo de la tarde-noche, además, estuvo presente el presidente de la Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar.

Respuesta de la afición

Como un partido de UEFA Champions League no se ve cada día, la masa social del Submarino no falló y no faltó a la cita en una jornada complicada al tratarse de un día laborable y por la tarde, con los negocios abiertos y diferentes actividades para grandes y pequeños. Tampoco ayudaba la poca entidad del rival, el modesto Copenhague, y las frías temperaturas que se dieron a la hora del partido.

La afición, en la previa del Villarreal-Copenhague. / Toni Losas

Pese a todo ello, 17.023 espectadores se dieron cita en el Estadio de la Cerámica, con un público volcado con su equipo en un encuentro que se complicó al inicio de cada parte, pero en el que la hinchada grogueta alentó a los de Marcelino García Toral durante los 90 minutos.

La pifia del himno

Uno de los momentos más emotivos para todos los futboleros en las noches mágicas de la máxima competición es cuando suena el ya icónico himno de la UEFA Champions League. Ese momento en el que se hondea la lona en forma de balón de la Champions y suena esa música celestial mientras la televisión enfoca la cara de los protagonistas con primeros planos.

Pero ayer, nada más saltar los contendientes al terreno de juego, comenzó a sonar el himno... pero el de la Europa League y de la Conference League, con el desconcierto de todos los presentes y el lógico enfado del público, que silbó a modo de protesta.

La afición, en la previa del Villarreal-Copenhague. / Toni Losas

Hinchada rival

Un total de 700 aficionados se desplazaron desde Dinamarca en su mayoría para presenciar el duelo del Copenhague en el Estadio de la Cerámica. Algunos de ellos llegaron procedentes de varias de las zonas de España en las que residen daneses jubilados o prejubilados, como en la zona costera de Girona, Murcia y la provincia de Málaga. En los tramos en los que marcó e iba ganando el conjunto danés, su afición se hizo notar. Un público ruidoso, amante del fútbol pero sano y respetuoso.

