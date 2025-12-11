El uno a uno del Villarreal contra el Copenhague | Vota al mejor
Dura derrota del Submarino en el Estadio de la Cerámica (2-3)
Luiz Júnior | 5 |
Adoleció de contundencia en el segundo tanto del Copenhague. ‘Vendido’ en el primero y el 2-3.
Pau Navarro | 5 |
Partido grande para el vilavellero, al que le pudieron los nervios en acciones puntuales. Cuestión de aprendizaje.
Rafa Marín | 5 |
Generó incertidumbre en sus acciones ofensivas. La movilidad de Dadason y Elyounoussi hicieron mella en los centrales.
Renato Veiga | 4 |
Salió en la foto del primer tanto danés y luego tampoco tuvo un rendimiento que hiciera olvidar el despiste.
Pedraza | 7 |
El otro gran destacado del Villarreal, junto a Comesaña, en una noche en la que, además, lucía el brazalete de capitán.
Buchanan | 5 |
Sacrificado en el descanso, aunque había mostrado sensación de peligro en los primeros 45 minutos. Correcto.
Comesaña | 7 |
Tiró del carro, ante la ausencia de otros hombres de peso. Hizo creer, con el 1-1, que todo era posible.
Pape Gueye | 5 |
Funcionó más a impulsos, aunque siempre fue uno de los jugadores locales que buscó las asociaciones.
Moleiro | 4 |
Podía haber sido su partido de consagración en la Champions, pero estuvo lejos del nivel de sus últimos encuentros.
Pepe | 4 |
Tampoco es el futbolista deslumbrante de las primeras jornadas. A ver si su ausencia en la Copa de África le acicatea.
Mikautadze | 4 |
Fichado para citas como las de anoche, pero el georgiano, tras una brillante llegada al equipo, anda ‘missing’.
También jugaron
Akhomach | 6 |. Positivo.
Ayoze | 4 |. Poco productivo.
Oluwaseyi | 6 |. Ayudó.
Solomon | 4 |. Oscuro.
Cardona | 5 |. Salió en el 83’.
