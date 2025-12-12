Informe Villarreal CF: Las cuentas de Marcelino

Las decepciones en la UEFA Champions League no pueden empañar la excelente temporada que el Villarreal CF está realizando en LaLiga. El conjunto que dirige Marcelino García Toral va, como suele decirse, como un avión en el presente campeonato liguero, donde todo lo que le va en contra en la competición continental le sale de cara en el doméstico.

Con 15 jornadas disputadas, el Submarino suma 35 puntos, que ya de por sí es la 3ª mejor marca de la historia del club de la Plana Baixa a mitad de campeonato.

Faltan cuatro partidos por jugarse, es decir, 12 puntos, por lo que las cuentas de Marcelino y su ambición son claras: hay que sumar 40 puntos. Una locura en puntuación pero, una vez llegados a esta situación, es una opción más que real y de puertas para adentro en Miralcamp se ve factible.

El momento

Con solo dos derrotas y a domicilio, en casa de Real y Atlético de Madrid, e invicto en el Estadio de la Cerámica, con siete victoria y un único empate, ante el Real Betis, no es descabellado pensar en sacar un mínimo de cinco puntos en los cuatro duelos que restan de aquí al término de la primera vuelta.

Las sensaciones en LaLiga son muy buenas y la actitud del equipo, como dice su propio entrenador, es «encomiable». Y se espera repetir las situaciones producidas en el campeonato liguero tras la derrotas en Champions ante Pafos y Borussia Dortmund, donde los amarillos se rehicieron rápidamente ganando en dos complicadas salidas como Cornellà (ante el Espanyol por 0-2) y Anoeta (frente a la Real Sociedad por 2-3).

Marcelino García, en el Villarreal-Copenhague. / Toni Losas

El calendario

Ahora, en los 12 puntos que resta en juego podría decirse que el calendario es bastante favorable. Primero, este domingo los de la Plana Baixa visitan al Levante UD en el Ciutad de València (18.30 horas), el colista de Primera División con solo 9 puntos.

Tras ello, se cerrará el año 2025 recibiendo en La Cerámica al FC barcelona, líder de LaLiga con 5 puntos menos pero los azulgrana con un encuentro más. Un partido que se que disputará el domingo 21 a las 16.15 horas.

Arrancará el año 2026 el Submarino acudiendo al Martínez Valero para medirse al sorprendente Elche, el sábado 3 de enero a las 18.30 horas.

Mientras que la primera vuelta se cerrará el fin de semana del 10 y 11 de enero, recibiendo al Alavés.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en el entrenamiento previo al partido ante el Copenhague. / Villarreal CF

Cifra récord

La ambición en el cuerpo técnico y futbolistas es tal que en la entidad grogueta se espera batir el récord de puntuación en una primera vuelta. Hasta la fecha, el mejor registro histórico tras 19 jornadas es de 39 puntos y curiosamente también lo logró Marcelino en su anterior etapa en el Villarreal. Fue en el ejercicio 2015/16, yendo los groguets 4º y no 3º como ahora.

También con 39 unidades se alcanzó el ecuador del campeonato en la campaña 2010/11, con Juan Carlos Garrido en el banquillo. A su vez, el año del subcampeonato, la temporada 2007/08, con Manuel Pellegrini al frente, se sumaron 35 puntos, siendo el tercer mejor registro hasta la fecha.

Incluso Marcelino en sus dos etapas en el club ha logrado otras muy buenas primeras vueltas, como en la 2013/14, nada más regresar a Primera División, donde se lograron 34 puntos (la 5ª mejor marca de la historia). Y la pasada campaña, la 24/25, el Submarino cerró dicha primera fase del campeonato con 30 puntos siendo 5º en la clasificación. Sin duda, Marcelino tiene claras las cuentas.