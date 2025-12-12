El Levante ya ha tomado una decisión con Etta Eyong: ¿jugará contra el Villarreal?

Una de las situaciones que tenía pendientes el Villarreal CF en el último día del cierre del mercado de fichajes, el pasado verano, era la del delantero camerunés Etta Eyong. Su cláusula era de 10 millones de euros y, en teoría, había varios clubs interesados en ejecutarla. También existía la opción de que el Submarino cediera al futbolista. Pero esta última posibilidad no se dio y, finalmente, el jugador optaba por cambiar de aires siendo traspasado.

En una operación relámpago, el Villarreal vendía a Etta Eyong al Levante UD por tres millones de euros, guardándose la entidad amarilla un derecho de tanteo ante una hipotética futura venta. Dicha cantidad se repartirá en 1,5 millones para el Submarino y la misma cifra para el Cádiz CF, que poseía el otro 50% del pase en cuanto a ingresar por un traspaso. El camerunés firmó con el club granota un contrato por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio junio del 2029.

Del pasado al presente

Etta Eyong volverá a ser la referencia del Levante este domingo, 14 de diciembre del 2025, (18.30 horas) contra el Villarreal. El club granota, según pudo saber SUPER (del mismo grupo editorial que el Periódico Mediterráneo), ha tomado la decisión de depositar los 100.000 euros estipulados en el contrato que firmó hasta el 2029, antes de aterrizar en Orriols procedente del Submarino.

La cantidad deberá ser abonada en caso de que el delantero camerunés sea alineado ante su antiguo equipo, pero la entidad levantinista la asume sin remordimientos y consciente de que no puede prescindir de uno de sus futbolistas más valiosos, ansioso por cortar una mala racha cara a puerta de casi un mes y medio.

La decisión, consensuada entre todas las partes y sin generar demasiado debate en la esfera granota, pretende transmitir absoluta confianza a una de sus máximas referencias y demostrar que la apuesta por Etta Eyong es firme. El camerunés lleva desde el 26 de octubre sin ver portería; pero el Levante, más allá de su tesitura económica, considera al 21 como una de sus piezas más trascendentales y un recurso capaz de marcar diferencias cara a la escalada hacia una salvación que tienen a cinco puntos de distancia, pero que sería más fácil de perseguir con Etta Eyong en punta de lanza.

La despedida de Etta Eyong del Villarreal en su Instagram. / Instagram

Del Ciutat de València a la Copa de África

El atacante partirá luego hacia Camerún para concentrarse con su selección cara a la Copa de África que arranca el 21 de este mes y finaliza el 18 de enero.

Disputó las tres primeras jornadas de amarillo (un gol y dos asistencias); además de 12 apariciones ligueras con los granota (cinco dianas y otra asistencia).

La operación se fraguó en tres millones de euros (el Villarreal poseía el 50% de sus derechos), aunque múltiples cláusulas, como la que ahora se ha activado.