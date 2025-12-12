El Villarreal se asegura al Dani Parejo y al Thomas Partey del futuro

Las bajas en el centro del campo abren las puertas de la convocatoria, frente al Levante UD, de los centrocampistas Carlos Maciá y Alassane Diatta. Dos futbolistas del filial por los que el Villarreal CF ha movido ficha recientemente en sendas operaciones de blindaje.

Si a finales de octubre anunciaba la ampliación contractual del centrocampista ilicitano (17 años cumplidos en septiembre e internacional en las categorías inferiores), ayer mismo realizaba un movimiento similar con el centrocampista senegalés (14 de mayo del 2005). Amplía en tres años su vinculación con el Submarino, ante el interés de varios clubs franceses de primera división.

Carlos Maciá entró al arranque del segundo tiempo del Villarreal-Getafe. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Diatta, que juega en el filial y destaca por su despliegue en el campo y su gran presencia física, debido a sus 190 centímetros de altura, tiene un notable trato del balón y atesora calidad en su pierna izquierda a la hora de distribuir el juego, según el comunicado del Villarreal donde habla de la renovación del senegalés.

Un agridulce estreno

En el presente curso, Diatta ha disputado 14 encuentros y ha marcado tres tantos en Primera Federación. Con todo, el mediocentro africano ya debutó la pasada campaña con el primer equipo del Villarreal en la Copa del Rey: el senegalés fue titular en el partido ante el Pontevedra, de la segunda ronda, que significó la eliminación.

Lo que ha dicho Marcelino

El asturiano dijo, en la rueda de prensa previa al Levante-Villarreal: «Creo que Thomas no va a estar hasta después de las vacaciones; y Dani veremos la evolución que va a tener», evaluó. «Del filial tenemos a Carlos [Maciá] y a Alassane [Diatta], que entrenan con nosotros», aseveró. «Y después tenemos a algunos jugadores que pueden jugar en esa posición: Renato Veiga también puede jugar ahí», deslizó.