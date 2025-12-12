Villarreal: Las tres noticias del día que debes saber de la Cantera Grogueta

Importantes noticias del Villarreal CF, no solo del primer equipo, en este viernes 12 de diciembre del 2025.

Villarreal B

El Villarreal B visitará este domingo al Ibiza, a partir de las 12.00 horas, en el Estadi Palladium Can Misses. David Albelda, para esta cita, no podrá contar con Alassane Diatta ni Carlos Maciá (ambos con el primer equipo), pero sí con el máximo goleador del filial, Álex Rubio, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión. Además, todo apunta a que seguirá siendo baja el portero Rubén Gómez (con molestias); y está descartado el mediapunta colombiano Luis Quintero.

Albelda, sobre el encuentro contra el Ibiza de Miguel Álvarez (primer entrenador) y Javi Prats (su segundo), dijo: «Es verdad que nos conocemos, pero nosotros vamos con la idea de competir; y si podemos ganar, mejor».

Femenino

En puestos de play-off de ascenso. Así afronta el Villarreal Femenino la 13ª jornada, última de la primera vuelta. Lo hará en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta frente al Alba Fundación, situado en mitad de la tabla (este sábado, a las 16.00 horas).

Las de Jordi Ferriols visitan un campo donde en la que la temporada pasada celebraron por todo lo alto la permanencia en Primera Federación, evitando así dos descensos consecutivos. Ahora busca encadenar la segunda victoria consecutiva: viene de vencer en casa del Tenerife B (1-2).

El Submarino tiene mejores números a domicilio (cuatro triunfos) que en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (dos).

María Cienfuegos e Irene Miguélez, sancionadas, son bajas.

Primer once del juvenil del Villarreal en su regreso a la UEFA Youth League. / Villarreal CF

Juvenil

El juvenil del Villarreal ya tiene rival para los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League. El equipo de Pepe Reina, que acabó ganando los cinco últimos partidos de la fase de grupos (perdiendo únicamente el primero de ellos), se enfrentará al Bayer Leverkusen. No está claro aún el día ni la hora exactas del enfrentamiento; sí se sabe que se jugará el 3 o el 4 de febrero del 2026, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Será una eliminatoria a partido único, así que el vencedor de este emparejamiento pasará directamente a los octavos de final.

Curiosamente, el primer equipo cerrará, contra el mismo rival pero en Alemania, la liguilla de esta Champions (28 de enero).