El partido de LaLiga entre Levante y Villarreal, pendiente de la evolución de la alerta meteorológica

El partido que deben disputar este domingo el Levante UD y el Villarreal CF se encuentra pendiente de la evolución meteorológica debido a la alerta activada por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana.

La alerta naranja activada por Emergencias por las previsiones que apuntan a un episodio de inestabilidad meteorológica que podría dejar precipitaciones localmente intensas, han puesto el foco en la celebración del encuentro.

Por el momento, no hay una decisión oficial sobre una posible suspensión o aplazamiento del partido del Villarreal en Valencia, aunque el escenario meteorológico mantiene el partido en duda.

Emergencias pide evitar desplazamientos y actividades al aire libre

De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat recomienda evitar desplazamientos y actividades al aire libre ante el episodio de lluvias y tormentas previsto para este domingo, que puede dejar acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y de 170 l/m2 en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha presidido este sábado la reunión de coordinación con todos los organismos e instituciones competentes en materia de Emergencias y de Seguridad para realizar seguimiento y adoptar las medidas necesarias, informa la Generalitat.

Alertas activas

El Centro de Coordinación de Emergencias tiene actualmente activas las siguientes alertas: alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Valencia; alerta por tormentas nivel naranja en todo el litoral de Valencia; alerta por lluvias nivel amarillo en todo Castellón y Alicante; alerta por tormentas nivel amarillo en el interior de Valencia y en las provincias de Castellón y Alicante.

La hora prevista de comienzo del episodio meteorológico, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), es a las 00.00 horas de mañana 14 de diciembre.

El conseller de Emergencias e Interior ha explicado que es un aviso naranja por acumulados, por lluvia acumulada en 12 horas, que puede superar incluso los 170 litros por metro cuadrado.

"Podríamos estar en un aviso rojo en cualquier momento"

Por este motivo, Valderrama ha recalcado que "podríamos estar también en un aviso rojo en cualquier momento, porque es a partir de los 180 litros por metro cuadrado" y ha añadido que los acumulados pueden producir que se llenen rápidamente los cauces y los barrancos, "con lo cual tenemos que estar atentos en todo momento a estas situaciones".

El titular de Emergencias e Interior ha informado asimismo de que se ha producido un refuerzo de los dispositivos esenciales tanto los Consocios Provinciales de Bomberos, los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y también el 112 ante la posibilidad de que pueda haber lluvias acumuladas de importancia.

El conseller ha concretado que la recomendación es que reduzcan la movilidad y que solamente realicen los desplazamientos que sean esenciales, que tampoco crucen barrancos y cauces, aunque no exista agua en ese momento y ha pedido especial precaución con las actividades al aire libre y también con las instalaciones portátiles.

Suspensión de actividades vulnerables

Por este motivo, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido hoy un nuevo aviso especial en el que se insta a los municipios en los que se realicen actividades al aire libre durante los días que dure el episodio a que se tomen medidas de prevención y protección respecto a actividades especialmente vulnerables ante este tipo de fenómenos, como ferias navideñas, actividades deportivas, eventos culturales o cualquier otro evento con elementos desmontables o provisionales.

En el caso del Levante-Villarreal, asoma en la memoria el precedente del Villarreal- Espanyol.

Aquella suspensión

En el pasado mes de marzo, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (a través del Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF) decidieron la suspensión del Villarreal-Espanyol a las 21.07 minutos, siete minutos después del horario previsto para su comienzo, después de un primer aviso de que el encuentro se iba a retrasar.

Lo hizo cuando los futbolistas se encontraban en el túnel de vestuarios, tras un último paso acabado el calentamiento y con más de 10.000 espectadores en las gradas del Estadio de la Cerámica, que acogieron el anuncio oficial del aplazamiento, a través de la megafonía, mostrando su disconformidad.

El Villarreal-Espanyol aplazado en marzo / Andreu Esteban / EFE

La razón de la drástica medida radicó en una situación 0 de Emergencia, la alerta decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ante las inundaciones causadas por fuertes precipitaciones en varias zonas de la provincia de Castellón, litoral norte de Alicante y toda la provincia de Valencia.

Varias zonas de la provincia de Castellón se encontraban en alerta roja desde las 16.00 horas (aproximadamente) por las abundantes lluvias que habían caído durante todo el día. No en Vila-real, donde la precipitación no había superado los 20 litros por metro cuadrado hasta las 23.00 horas.

En esta ocasión, la evolución de la alerta y de las previsiones meteorológicas determinarán la disputa del Levante-Villarreal en la fecha prevista (domingo, 18.30 horas).