La crónica | El Villarreal femenino cierra el 2025 con derrota en Albacete (1-0)

El Villarreal femenino despidió el 2025 con una derrota en el campo del Alba CFF, segunda de la presente temporada lejos de Vila-real. Un partido muy igualado que se resolvió en el minuto 60 con el gol de penalti transformado por Laura Ortega, tras unas manos de la capitana de la escuadra vila-realense. Es el último partido de este año porque la competición no se reanudará hasta el 11 de enero de 2026.

El primer tiempo finalizó con el 0-0 inicial y con tres buenas ocasiones para deshacer el marcador inicial, dos para las vila-realenses y una para las albaceteñas, que quizá fue la más clara porque fue la que llegó en el minuto 43 con un derechazo de Laura Sierra y el balón se estampó en el larguero de la portería de Montse Quesada.

Las vila-realenses tuvieron el empate a su alcance en el minuto 92. / Juan Francisco Roca

Antes, el equipo de Jordi Ferriols tuvieron dos buenas llegadas que no acabaron con gol de puro milagro. Primero con un mano a mano de Aixa Salvador que rechazó la portera local, y en el minuto 32 Moreira lanzó con intención y la arquera del Alba volvió a parar. Con el 0-0 se llegó al descanso.

Segunda parte

Salió más ambicioso el conjunto local. Al filo del cuarto de hora la colegiada lanzaroteña decretó penalti por unas manos de Nerea Pérez (min. 59) y desde los once metros no falló Laura Ortega, a pesar de que Quesada llegó a tocar el balón. Luego fueron pasando los minutos, con balón el equipo de Ferriols pudo haber empatado en el minuto 92, cuando entre el palo y la portera local sacaron el remate de Alexia Jr.

El próximo partido para el Villarreal femenino no se disputará hasta el 11 de enero de 2026 cuando el Betis Deportivo visitará el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Ficha técnica:

-1- Alba CFF: Adri; San Nicolás (Marina, min. 56), Boyero, Lecaille, Durán, Leire, Lara Sierra (Sara Martínez, min. 83), Eli Tomé, Mireya, Laura Moreno (Mata, min. 83) y Ortega (Celia Gómez, min. 77).

-0- Villarreal: Quesada; Nerea, Estupiñán (Martuka, min. 80), Moreira, Laura, Sara Medina, Querol (Rocío, min. 62), María (Alexia Jr, min. 80), Lauris, Aixa Salvador y Macías (Figols, min. 62).

Gol: 1-0. Min. 60: Laura Ortega (p).

Árbitra: Ágata López García (Lanzarote). Amonestó a las locales Durán y Mireya; y a la visitante Moreira.

Campo: Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.

Entrada: 200 espectadores.