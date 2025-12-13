Los futbolistas del Villarreal que no jugarán frente al Levante en el Ciutat de València

La Champions queda en el retrovisor del Submarino. Ahora, por el ventanal solo se atisba el Ciutat de València y el Levante; y un poco más allá, el Racing de Santander en la Copa del Rey y el cierre liguero del 2026 contra el Barcelona en el Estadio de la Cerámica. Tres citas en las que el Villarreal CF tratará de levantarse del duro traspié europeo, aunque lo hará con la enfermería rebosante y pocos visos de recuperar a gente hasta enero.

Marcelino García, respecto a la cita contra el Copenhague, recupera a Juan Foyth, sancionado frente a los daneses. Del resto, de los tocados, el que más estaría de volver es Dani Parejo, a quien el asturiano espera para El Sardinero y a finales de la semana que viene contra el líder. Al margen de Logan Costa y Willy Kambwala, las perspectivas, a corto plazo, no son halagüeñas con Santiago Mouriño, Thomas Partey ni Gerard Moreno.

Mouriño (i), Foyth (c) y Gerard Moreno (d), jugadores del Villarreal, a la llegada del equipo a Vitoria. / Villarreal CF

El impacto de la eliminación

Cuestionado sobre la recuperación tras la confirmación del adiós a Europa, arrancó con un «veremos». «Seguiremos justitos en algunas posiciones», esgrimió. «En el aspecto mental, tenemos que recuperarnos», retomó. «Afortunadamente, esta temporada estamos acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días y ya hemos tenido reveses en Champions, así que intentaremos cambiar el chip y centrarnos en los partidos que nos quedan antes de las vacaciones», manifestó. «Tenemos un partido importante y esperemos dar el máximo», puso el foco en mañana.

Los refuerzos del filial

Sobre las bajas, principalmente en la medular, analizó que «es muy inoportuno y tenemos que afrontarlo». «Creo que Thomas no va a estar hasta después de las vacaciones; y Dani veremos la evolución que va a tener», evaluó. «Del filial tenemos a Carlos [Maciá] y a Alassane [Diatta], que entrenan con nosotros», aseveró. «Y después tenemos a algunos jugadores que pueden jugar en esa posición: Renato Veiga también puede jugar ahí», deslizó Marcelino.

«Se acaba una competición, de forma matemática -es evidente que no podemos seguir en ella-, pero la competición no ha acabado», insistió. «Quedan dos partidos y vamos a intentar ganarlos, porque nos queda nuestro orgullo, representamos al club en Europa», dijo aún sobre las citas del Ajax y el Bayer Leverkusen. «Y en LaLiga queremos seguir por la dinámica que estamos llevando, porque eso nos permite volver a jugar Champions la temporada que viene y nos servirá para desquitarnos», ligó ambas competiciones. «Hay que ser analíticos y autocríticos para saber en qué nos hemos equivocado y en qué podemos mejorar, pero ahora también hay que mirar el presente», señaló el asturiano.

«Queremos buscar la séptima [victoria consecutiva] y buscar nuestra mejor versión», subrayó. «La dinámica, los automatismos, el rendimiento, los números... nos dicen que somos un equipo muy eficiente», reivindicó. «Hay que seguir con ese trabajo», señaló. «Nuestra mentalidad es siempre salir con el ánimo de mostrar nuestra mejor versión y que a la vez sea mejor que la anterior», a título de lema. «Lo que no se puede discutir, es la actitud de los jugadores», reclamó. «Tenemos que ser más determinantes, que no nos lleve la ansiedad de ganar al desorden del otro día», pidió. «Y, desde la eficacia y la precisión, ser capaces de ganar», comentó.

No es un tema de relajación

«No creo que nos vayamos a relajar y no creo que el otro día jugamos relajados», incidió. «Es una tendencia fácil, cuando un equipo se cree superior a otro, si no ganas, es que te relajas», reseñó. «Hubiera firmado más puntos en la Champions, pero también es cierto que en LaLiga no esperábamos tener tantos», concluyó.