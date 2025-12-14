La crónica | Dos penaltis reclamados, cinco consultas al VS y empate del Villarreal B en Ibiza (0-0)

Un punto se trajo el Villarreal B de Ibiza en un partido que tuvo dos goles anulados al filial amarillo por fuera de juego, dos solicitudes de penaltis desestimadas por el VS, cinco consultas totales al Vídeo Support para un partido que en su totalidad duró 114 minutos, para acabar sin ver ningún gol. La escuadra ‘grogueta’ mereció bastante más. Casi todo el peligro lo creo el equipo de David Albelda, pero por unas cosas u otras el marcador no se alteró. Un punto que, la verdad, sabe a poco.

El primer tiempo tuvo casi de todo, menos goles. En realidad, se marcaron dos y los dos se le fueron anulados al filial amarillo por fuera de juego. Fue en los primeros compases del duelo entre ibicencos y vila-realenses, donde el equipo de David Albelda salió con fuerza y descaro, llegando con frecuencia a las proximidades de la portería de Ramón Juan. A los anfitriones les costó más de un cuarto de hora quitarse de encima el dominio del equipo de la Plana.

El habilidoso mediapunta Hugo López dejó destellos de calidad en Ibiza. / UD Ibiza

Penaltis, goles anulados...

Y es que solo tardo dos minutos en avisar de sus intenciones el Villarreal B. El lateral murciano Dani Budesca se quedó sólo ante el arquero local y estrelló el cuero en el cuero del portero. En el minuto 6 llegó el primer gol anulado a Albert García (por milímetros), teniendo que ser revisado primero por el asistente y después por el árbitro. Antes del segundo gol anulado, el local Davo lanzó por primera vez con intención a portería. Y en el minuto 15 segundo gol no concedido al filial, anulado por el VS (Vídeo Support) por fuera de juego.

El partido se fue equilibrando con el paso de los minutos. El Ibiza de Miguel Álvarez dio un paso al frente y llegó a frecuentar la portería defendida por el meta ucraniano Yakiv Kinareykin, firme en todas sus intervenciones. Con el 0-0, marcador corto para el Villarreal B, se llegó al descanso.

César Bonafé volvió a tener minutos con el primer filial del Villarreal. / UD Ibiza

Segunda parte

El segundo acto arrancó con tres cambios en el once del Ibiza y el sobresalto del tiro al palo izquierdo de Kinareykin, a lanzamiento del atacante local, Davo (min. 47). También arranco con fuerza el cuadro local, pero el incansable trabajo del filial le llevó a tener mucho más control de la situación. En el minuto 62 un trallazo de Jean Ives lo rechazó a saque de esquina el portero local, y después se pidió penalti por derribo a Facundo. El VS tampoco aclaró gran cosa.

En el descuento la tuvo Joselillo Gaitán, pero no acertó. Después llegó la lesión del local Joao Gabriel y 20 minutos de parón hasta que el jugado fue trasladado en ambulancia a un hospital. Al final, 0-0 que supo a muy poco.

La próxima cita para el Villarreal B será el próximo viernes en el campo Nuevo Mirador donde el equipo de David Albelda se enfrentará al Algeciras, a partir de las 19.00 horas.

Ficha técnica:

-0- UD Ibiza: Ramón Juan; Unai Medina, Indias, Nacho González, José Albert (Mounir, min. 70); Del Pozo, David García (Señé, min. 46); Ernesto (Del Olmo, min. 46), Álex Gallar (Joao Gabriel, min. 46), Bebé; y Davo (Sofiane, min. 79).

-0- Villarreal B: Kinareikin; Budesca (Budesca, min. 73), Lautaro, Jean Ives, Eneko Ortiz; Alassane, Pablo Pascual (Cheikh, min. 73); Moreno, Facundo, Hugo López (Gaitán, min. 67); Albert García (Alex Rubio, min. 70).

Árbitro: Ignacio de Santisteban Adame (Sevilla). Amonestó a los locales Nacho González, Joao Gabriel y David García; y a los visitantes Gaitán, Jean Ives y Bonafé.

Campo: Estadi Palladium Can Misses.

Entrada: 600 espectadores.