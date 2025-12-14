¿Cuándo se podrá jugar el Levante-Villarreal? Conoce las fechas que se barajan

El Villarreal CF y el Levante UD trabajan por llegar a un entente para disputar su partido en la semana de la festividad de Reyes. Tras haberse confirmado al mediodía el aplazamiento del encuentro, correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este pasado domingo a las 18:30 horas en el Ciutat de València, ambas entidades negociaban ayer que dicho compromiso podría celebrarse en una fecha entre el 7 y 8 de enero de 2026, que coincidiría justo antes de la disputa de la 19ª jornada, la última de la primera vuelta.

La RFEF ha comunicado a ambos clubes la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Alternativas

Como suele suceder en estos casos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio un plazo de cinco días hábiles para que entre LaLiga y los clubs implicados encuentren una fecha alternativa. Mediterráneo ha podido saber, por fuentes consultadas de ambas entidades, que granotas y groguets han puesto como opciones que el encuentro aplazado podría jugarse el 7 o el 8 de enero, ya que esa semana no hay previstos partidos de Copa del Rey ni el Villarreal tiene competición europea.

Una de las primeras opciones era que el duelo se jugara el día de la festividad de Reyes, pero parece que dicha posibilidad está descartada, ya que para que se jugara el próximo 6 de enero tendría que adelantarse el choque que el Levante de la 18ª jornada, que está programado para el domingo 4 de enero a las 14.00 horas en el estadio Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

Champions League: Villarreal - Copenhague. / Andreu Esteban / EFE

Por ello, todo hace indicar que las opciones son el miércoles 7 de enero, coincidiendo con la segunda semifinal de la Supercopa de España, que se celebrará en Arabia Saudí. En dicha fecha, a las 20.00 horas se medirán el Athletic Club y el FC Barcelona, por lo que probablemente el duelo en el Ciutat de València tendría que arrancar a las 18.00 horas para no coincidir con la mencionada semifinal.

La misma situación sucedería en caso de que el duelo fuera el jueves 8 de enero, puesto que a las 20.00 horas de dicho día se jugará la segunda semifinal con el derbi mardileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Eso sí, no se descarta que el Levante pueda pedir a LaLiga adelantar su partido ante el Sevilla del 4 de enero, y disputarlo el día 3, fecha en la que el Villarreal visitará el Martínez Valero para enfrentarse al Elche (18.30 horas).

El motivo de esa posible solicitud es para poder aprovechar que el martes 6 es festivo, día más factible para que pueda acudir el público, ya que si se juega el 7 o 8 de enero a las 18.00 horas, al ser días laborables, restaría presencia de aficionados de uno y otro equipo.

Resolución de Competición

Ahora, el Comité de Competición de la RFEF es quien debe determinar la oficialidad de la fecha. En caso de que haya un entente entre las partes, se daría ese día. En caso de que no, dentro del plazo de cinco días se estudiarían las propuestas y se tomaría una determinación.

El Villarreal-Espanyol aplazado en marzo / Andreu Esteban / EFE

Cabe recordar que al Submarino le sucedió algo parecido con el encuentro de la pasada campaña en el pasado mes de marzo, cuando LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (a través del Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF) decidieron la suspensión del Villarreal-Espanyol a las 21.07 minutos, siete minutos después del horario previsto para su comienzo, tras un primer aviso de que el encuentro se iba a retrasar.

En aquella ocasión, al no haber acuerdo en las fechas para la disputa del duelo entre amarillos y blanquiazules, fue el Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF el que dictaminó la fecha.