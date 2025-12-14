La previa | El Villarreal B está dispuesto a asaltar Ibiza y traerse los tres puntos

Aunque el Ibiza de Miguel Álvarez no esté nada fino en las últimas jornadas, el de este domingo (12.00 horas) no será un partido nada fácil para un Villarreal B que nos está ofreciendo un baile muy parecido al de la yenka: unos pasitos atrás y otros pasitos hacia delante. Y no hay manera de enlazar una buena racha. Lo que tanto le cuesta conseguir lejos del Mini, lo pierde en casa el conjunto entrenado por David Albelda.

De ganar en el campo del Juventud Torremolinos holgadamente (0-3) a caer en casa siete días después frente al Teruel (1-2) con remontada de su rival a última hora. El conjunto vila-realense solo ha ganado una vez dos encuentros consecutivos, Y en una categoría tan igualada en el momento que estás dos partidos seguidos sin ganar te vas para la zona de descenso.

El Villarreal B visita a un Ibiza que no ha arrancado con buen pie la temporada. / Juan Francisco Roca

Buen rival

El Ibiza, equipo hecho para ascender, ahora está inmerso en una zona de muchos agobios. Hace unas semanas destituyeron a Paco Jemez y nombraron a un Miguel Álvarez que hasta la pasada temporada era entrenador del Villarreal B (ocho campañas consecutivas). Tampoco ha mejorado en exceso el rendimiento del equipo balear.

David Albelda tiene las bajas confirmadas del portero Rubén Gómez y Luis Quintero, que continúan sancionados, aunque para esta cita el que estará de vuelta será el delantero y máximo goleador, Álex Rubio, que se ha perdido los dos últimos partidos del filial. Además, el mediocentro Alassane Diatta podrá jugar tras anularse la amarilla que vio el pasado fin de semana.

Posible Once: Yakiv Kinareykin; Dani Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko Ortiz; Diatta, Carlos Maciá; Víctor Moreno, Facundo Viveros, Hugo López; y Álex Rubio.