Villarreal y Levante, a la espera de la suspensión oficial del partido de Liga por la borrasca 'Emilia'

El Villarreal CF viajó ayer sábado a València con la intención de jugar contra el Levante esta tarde. La jornada del sábado avanzó con la duda sobre la más que probable suspensión del partido, que capitalizó la atención de la afición grogueta. Pronto, a primera hora de la tarde, el otro derbi autonómico pendía de un hilo por las alertas meteorológicas derivadas de la llegada de la borrasca Emilia.

Después, una vez decretada la alerta roja, hasta el Ayuntamiento de València solicitó a LaLiga aplazar la contienda. Sin embargo, el día se consumió sin que hubiera anuncio oficial de la suspensión de la cita.

Así las cosas, con un ojo en las predicciones del tiempo, Villarreal y Levante esperan que esta misma mañana haya decisión al respecto. Todo hace indicar que el partido se suspenderá, a no ser que se produzca un giro imprevisto en las previsiones meteorológicas. Al cierre de esta edición, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había elevado a nivel rojo el aviso por fuertes lluvias para el día de hoy, en una situación similar a la que obligó al aplazamiento del Valencia-Real Oviedo en el campo de Mestalla, en la misma ciudad, el pasado mes de septiembre.

El cambio de nivel

Mediada la tarde, Aemet elevó de nivel naranja a rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia, y advirtió de una situación muy adversa en las próximas 36 horas con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales. Tras ello, el Ayuntamiento de Valencia solicitó formalmente la suspensión del partido.

A la espera de confirmaciones, el Villarreal siguió durante todo el día con el plan previsto. Por la mañana, el equipo de Marcelino García Toral se ejercitó en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza, y por la tarde se desplazó hasta la capital del Turia, donde se concentró a la espera de noticias.

Además, Protección Civil envió, pasadas las 19.00 horas, un mensaje de alerta en el que advertía a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de hoy, y pidió evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables.

En ese sentido, la disputa del partido del Villarreal contra el Levante parece casi imposible porque la afición grogueta iba a desplazarse en masa hoy hacia València, durante la mañana, ya que el partido está programado a las 18.30 horas. Además, obviamente, de los desplazamientos de los aficionados locales.

En la provincia de Castellón, por el momento, el aviso por lluvias es amarillo para el día de hoy y naranja para mañana.

¿Nueva fecha?

En caso de que este domingo se confirme el aplazamiento, las partes involucradas deberán acordar una nueva fecha. Cabe recordar que el Villarreal juega la tercera ronda de la Copa del Rey entre semana (visita al Racing en Santander el próximo miércoles), un hecho que dificultaría una fecha cercana en el tiempo. El Levante, de hecho, también juega ronda copera en León contra la Cultural el mismo día.