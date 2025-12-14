Villarreal: ¿Qué pasará con los aficionados que iban a viajar al Ciutat de València?

Después de la suspensión del Levante-Villarreal, que debía disputarse hoy a las 18:30 horas en la ciudad de Valencia, la Agrupació de Penyes del Villarreal ha emitido un comunicado para informar a los cuatro autobuses de seguidores groguets que tenían como destino el Ciutat de València de la cancelación tanto del encuentro como del desplazamiento «que teníamos organizado para dicho partido, priorizando en todo momento la seguridad de los peñistas y de todas las personas que tenían previsto realizar el viaje».

En cuanto al dinero abonado para realizar el viaje, 42 euros para peñistas y 47 euros para abonados, la Agrupació confirmó que se avisará de manera oportuna cuando puedan realizarse las devoluciones a los desplazados, con la intención de que sea lo antes posible. «En cuanto a los importes abonados, las devoluciones se realizarán en la mayor brevedad posible. Se informará oportunamente en el momento en que dichas devoluciones se lleven a cabo».

Tras lamentar las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecer la comprensión de los seguidores amarillos, la Agrupació de Penyes del Villarreal confirmó que informará puntualmente de cualquier novedad relacionada con una nueva fecha del encuentro o con posibles reorganizaciones futuras.

Por último, la Agrupació pidió a los aficionados que permanezcan atentos a sus canales habituales de información para conocer las novedades de un posible nuevo desplazamiento para el Levante-Villarreal.