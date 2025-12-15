Las bajas por lesión del Racing de Santander-Villarreal de la Copa del Rey

El Villarreal CF regresó este lunes, 15 de diciembre del 2025, a los entrenamientos con una sesión matinal, tras no haber podido jugar ante el Levante su compromiso de LaLiga EA Sports de la víspera en el Ciutat de València, al haberse aplazado por alerta meteorológica causada por la borrasca Emilia.

Josep Carda

La siguiente cita

El equipo de Marcelino García volvió al trabajo para preparar el partido de la Copa del Rey de este miércoles, a las 19.00 horas, frente al Racing de Santander, en el que los groguets visitan a los cántabros con la idea de avanzar hasta los octavos.

El preparador del Submarino está pendiente de la evolución del centrocampista Dani Parejo, el único de los lesionados que tiene opciones de regresar para este partido.

La Copa de África ya está aquí

Un encuentro, el de El Sardinero, en el que el Submarino ya no va a poder contar con los dos futbolistas convocados para la Copa de África, como son los casos del de senegalés Pape Gueye y el marroquí Ilias Akhomach.

Para esta cita copera, el Villarreal mantendrá las ausencias de los futbolistas Thomas Partey, Gerard Moreno, Willy Kambwala, Logan Costa y Santiago Mouriño.

Las bajas de Gueye y el ghanés, más la posible del madrileño, hacen que el centro del campo del Villarreal tenga, a día de hoy, solamente a Santi Comesaña en esa demarcación.

Los recursos

Ante esta situación, Marcelino cuenta con jugadores del filial como son Carlos Maciá y Alassane Diatta, que van a cubrir estas destacadas ausencias cara a estos últimos dos partidos del 2025.

¿Cómo está el Racing?

José Alberto López, entrenador de un Racing que lidera LaLiga Hypermotion en solitario (con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo y el tercero), cuenta con un listado de bajas mucho más reducido, ya que solo contempla las ausencias del portero Jokin Ezkieta y el lateral derecho Clément Michelin, lesionados.