La clausula que puede alejar a Solomon del Villarreal CF

El próximo 1 de enero de 2026 se abrirá la ventana del mercado de fichajes de invierno del presente ejercicio futbolístico 2025/26. Es la fecha en la que los jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio pueden negociar libremente con otros clubs y, también, el momento para los ofrecimientos de futbolistas, el interés de los clubs por reforzarse y las salidas de aquellos que no cuentan con los minutos que esperaban.

Uno de los que podría cambiar de aires en el seno del Submarino podría ser Manor Solomon. El extremo israelí está cedido por el Tottenham Hotspur inglés hasta el 30 de junio del 2026, pero no está entrando en los planes de Marcelino García Toral como a él le gustaría, ya que normalmente es un revulsivo desde el banquillo y en muchos partidos apenas ha disfrutado de minutos.

Hace un mes, el propio jugador mostró su descontento en redes sociales y no se descarta la posibilidad de un cambio de aires. Al respecto, Solomon tiene una cláusula dentro del contrato de cesión que unilateralmente puede cancelar el préstamo en el merado invernal.

Desde su entorno no de descarta dicha salida, la cual no afectaría a los planes amarillos, ya que se considera que en la plantilla hay un amplio número de efectivos, más si cabe tras la prematura eliminación de la Champions.

¿En cartera?

En Francia sitúan a uno de sus delanteros emergentes, el joven de 18 años Sidiki Chérif, del Angers, en la órbita amarilla. Según el L’Equipe, el Submarino habría preguntado por él y estaría dispuesto a ofrecer cerca de 20 millones por el atacante que ha anotado cuatro goles en lo que va de competición, aunque todo ello pensando en próximas temporadas.