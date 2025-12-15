¡El estratosférico presupuesto del Villarreal para la temporada 2025/2026!

En un fútbol donde los clubs se apretan el cinturón cada vez más, bajo las estrictas reglas del juego limpio financiero determinado por LaLiga de Javier Tebas, el Villarreal CF ha contemplado un presupuesto muy superior al del pasado ejercicio. La disputa de la Champions League, a pesar de la eliminación de los amarillos a falta todavía de dos jornadas, así como un nuevo verano récord en venta de futbolistas, están detrás de esa estratosférica cifra.

El Villarreal CF ha celebrado este lunes, 15 de diciembre del 2025, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, su junta general ordinaria de accionistas, con la asistencia de la inmensa mayoría del capital social del club (98,86%) y en la que se ha acordado lo siguiente:

La aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del balance, las cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 30 de junio del 2025, así como la aplicación del resultado positivo obtenido y que asciende a 13.711.248.56 euros .

. La aprobación del presupuesto para la temporada en curso, la 2025/2026, que comprende unos ingresos estimados de 215.234.000 euros y unos gastos de 215.234.000 euros, con unos beneficios previstos, por lo tanto, de cero euros.

Es, prácticamente, el presupuesto de la Diputación de Castellón para el 2026: 216,3 millones.

En la 2024/2025, el Villarreal obtuvo unos ingresos de 194,74 millones de euros y unos gastos de 175,55 millones. Después de la aplicación de resultados y los impuestos, el beneficio neto es de 13,7 millones.

Comparando datos

Para que se hagan una idea de lo que significa, el Villarreal, hace justo un año, daba el visto bueno a a la aplicación del resultado negativo obtenido entonces, que ascendía a 14.121.237,28 euros.

También se aprobaba el presupuesto contemplado para la temporada 2024/2025, con unos ingresos previstos de 143.373.000 euros y unos gastos por la misma cantidad, lo que suponía un resultado esperado de equilibrio, sin beneficios. Ya en el cierre del ejercicio, el superávit ha sido de esos 13,7 millones escritos anteriormente.

En comparación con la temporada anterior (la 2023/2024), cuyo presupuesto fue de 143.657.000 euros, el del pasado ejercicio era prácticamente idéntico, aunque en este caso no se incluían ingresos procedentes de competiciones europeas, debido a la no clasificación de los amarillos.

Manolo Nebot

Más contexto

Cabe recordar que en la asamblea celebrada en diciembre del 2023, el Villarreal aprobó el cierre del ejercicio previo con un resultado positivo de 3.606.042,2 euros.

El presidente Fernando Roig, en diciembre del 2024, informó de que durante la campaña 2023/2024 los ingresos alcanzaron los 162.760.000 euros, mientras que los gastos ascendieron a 178.780.000 euros, lo que generó dichas pérdidas descritas de 14,12 millones de euros, que se destinaron a compensar resultados negativos pendientes.

Miembros del consejo

La junta también modificó un artículo, mediante el cual el periodo de ejercicio de cada uno de sus miembros pasa de cnco a seis años, incrementándose la cantidad de 15 a 18.