Cinco cosas que se pueden hacer con el presupuesto de récord del Villarreal CF

El Villarreal CF celebró, el pasado lunes, su junta general de accionistas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, en la que se aprobaron las cuentas correspondientes a la temporada 2024/2025 y se dio luz verde al presupuesto del actual ejercicio.

La reunión contó con la presencia de accionistas que representaban casi el 99% del capital social de la entidad. En ella se confirmó el cierre del curso 24/25 con resultado positivo, cercano a los 14 millones de euros, tras registrar unos ingresos de 194,7 millones y unos gastos de 175,6 millones, lo que deja un beneficio de 13,7 millones de euros.

Asimismo, el Villarreal CF presentó el presupuesto para la temporada 2025/2026, que asciende a 215.234.000 euros, el más alto de la historia del club. Este presupuesto prevé unos ingresos y gastos equilibrados, por lo que no se contempla la obtención de beneficios, consolidando así la estabilidad económica de la entidad.

Pero, para poner en contexto esos 215,2 millones de euros, aquí van cinco datos.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, con los vicepresidentes Héctor Folgado, Mª Ángeles Pallarés y Andrés Martínez. / Mediterráneo

La comparativa con la Diputación de Castellón y varios ayuntamientos

Hace escasas semanas que la Diputación Provincial de Castellón aprobó las cuentas para el año 2026, con un presupuesto de 216.327.976,24 euros, practicamente el mismo de la entidad amarilla.

En cuanto a los ayuntamientos, el de Vila-real ha trabajado este 2025 con uno de 66,1 millones (tres veces menos que el del club de fútbol).

Si tomamos como referencia el de Castelló (ciudad de algo más de 180.000 habitantes), no está demasiado lejos: 253,2 millones.

Manolo Nebot

El nuevo Hospital General de Castelló

En enero del 2023, el Consell daba el visto bueno a la construcción de la nueva instalación de referencia de la provincia con un presupuesto de 241 millones de euros, 25 millones más de lo que costó la reforma de La Fe de València.

Simulación de como será el Nou Mestalla. / ED

La finalización de las obras del nuevo Mestalla

El presupuesto para finalizar el Nou Mestalla, según lo publicado por FCC en abril del 2025, es de aproximadamente 194.6 millones de euros para la obra pendiente, sumando un coste total que superará los 300 millones de euros (incluyendo lo ya construido).

En todo caso, inferior a la construcción del Roig Arena, cuya puesta en marcha se ha ido hasta los 400.000.000 euros.

Planta fotovoltaica de Iberdrola en la Campiña Sur de Badajoz. / Iberdrola

La nueva planta solar de Iberdrola en Salamanca

Iberdrola, este 2025, ha dado un paso decisivo en su estrategia de transición energética con la inauguración de su nueva y monumental planta fotovoltaica en el término municipal de Ciudad Rodrigo. Esta infraestructura se consolida inmediatamente como una de las mayores y más potentes de toda España, reflejando el compromiso de la empresa con la descarbonización y el desarrollo económico local. El coste es de 200 millones de euros.

Archivo de un Tren AVE de Renfe. / RENFE - Archivo

Setenta kilómetros de AVE en Extremadura

El mes pasado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó aportar 200 millones de euros más para desarrollar el Corredor Atlántico en España. Concretamente, para la construcción y electrificación del segundo tramo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, que comprende los 70 kilómetros de vía que unirán las localidades de Talayuela con Plasencia, ambas en la provincia de Alicante.